Silvester ist zwar noch eine Weile hin, doch die Stadt Sehnde weist schon jetzt vorsorglich und ausdrücklich darauf hin, dass Feuerwerk mit Raketen und Böllern außerhalb dieser Zeit verboten ist. Grund dafür seien vermehrte Beschwerden von Anwohnern, sagt Bianca Frey, Leiterin des Fachdienstes Ordnung und Recht. Nach dem Sprengstoffgesetz dürften Knaller, Böller und Raketen nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden. Lediglich Feuerwerke der Kategorie 1 wie etwa Tischfeuerwerk, Wunderkerzen und Lichterbilder mit brennenden Herzen oder Buchstaben dürften ganzjährig abgebrannt werden. „Anderes Feuerwerk ist genehmigungspflichtig“, betont Frey.

Nur Pyrotechniker dürfen knallen

Zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt dürfen Höhenfeuerwerke mit Raketen und Böllern außerhalb von Silvester und Neujahr nur von ausgebildeten Pyrotechnikern abgebrannt werden. Diese sogenannten Befähigungsscheininhaber besäßen eine grundsätzliche Erlaubnis des zuständigen Ministeriums. Zu besonderen Anlässen könnten Firmen, die diese Voraussetzungen nachweisen können, beauftragt werden. „Andere Ausnahmen genehmigen wir nicht“, sagt Frey. Während der Brut- und Setzzeit von April bis Juli sind sie ohnehin verboten.

Sechs Beschwerden von Anwohnern habe es über den Sommer hinweg gegeben, zählt die Fachdienstleiterin auf – fast alle in der Kernstadt. Ärger gebe es demnach manchmal rund um den sogenannten Sternensaal, einem Veranstaltungsort am Borsigring, in dem oft Hochzeiten gefeiert werden. Doch Beweise gebe es so gut wie nie, da das Gebiet, aus dem der Lärm und die Lichtblitze kämen, nur schwer zu lokalisieren sei. Am Parkhotel Bilm sei das Abbrennen wegen der in der Nachbarschaft brütenden und geschützten Schleiereulen schon weitgehend eingeschränkt worden. Dort sei aus Tierschutzgründen nur noch Bodenfeuerwerk auf einer kleinen Fläche zulässig – auch wenn das manchmal die Freude der Hochzeitspaare trübe.

In Bilm ist das Abbrennen von Feuerwerk wegen der dort brütenden Schleiereulen weitgehend verboten worden. Quelle: privat

Nabu wollte Verbot für ganze Stadt

Der Naturschutzbund ( Nabu) hatte deshalb schon vor zwei Jahren nicht nur ein Verbot für diesen Bereich in Bilm, sondern ein Genehmigungsverbot für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der gesamten Stadt gefordert. Auch die Ratsgruppe von SPD/ Die Grünen hatte sich dem angeschlossen. Daraufhin war ein Gutachten erstellt worden, das empfiehlt, nur kleine Feuerwerke ohne Blitz- und Knalleffekte und kurzer Dauer zu verwenden, und zwar abgeschirmt und mindestens 150 Meter entfernt von den Nistkästen.

Auch Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke bestätigt, dass immer wieder gegen die geltenden Vorschriften verstoßen werde. Im Sommer höre er oft zwei- bis dreimal im Monat im Stadtgebiet Raketen und Knaller: „Bürger dürfen aber nicht einfach Feuerwerk abbrennen.“ Das sei eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werde. Diese könne bis zu 10.000 Euro betragen, vor allem, wenn es sich um Wiederholungstäter handeln sollte. In Sehnde sei das aber noch nicht geschehen.

