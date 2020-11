Rethmar

Wer schon mal bei Familienfeiern alte Filme, meist in Schwarz-Weiß und verwackelt, angeschaut hat, kennt das vermutlich. Wer ist denn der Mann mit dem Hut da? Oder die Frau mit dem altbackenen Kostüm? Meist geht es dann nur mithilfe aller, die Namen zu identifizieren. Ähnlich erging es dem Regional-Museum Rethmar mit seinem Film „ Dorfleben in Rethmar von 1957“: Viele der Personen waren Leiter Erhard Niemann unbekannt. Deshalb hatte er fünf der Dorfältesten eingeladen, um sich den Film noch einmal genau anzusehen – und tatsächlich wurden fast alle Namen ausfindig gemacht.

„Die meisten Gesichter in dem Film kenne ich noch aus meiner Kindheit, aber viele Namen wusste ich nicht mehr“, erzählt Niemann. So freute er sich umso mehr, dass fünf der ältesten Dorfbewohner im Alter von 80 bis 92 Jahren seinem Hilferuf gefolgt waren. Niemann selbst ist in Rethmar aufgewachsen und hatte sich schon länger gewundert, warum ausgerechnet seine Eltern nicht in dem Film vorkommen. Während des Treffens sei ihm der Grund dann aufgefallen, sagt der 63-Jährige.

Anzeige

Eltern fehlten beim Schützenumzug

„Ich bin zwei Wochen, bevor der Film gedreht wurde, auf die Welt gekommen“, sagt Niemann. Vor allem über die Szene während des Schützenfestumzugs habe er sich lange gewundert, denn ausgerechnet seine Eltern fehlten dabei. „Mein Vater war ein sehr Fürsorglicher, und meine Mutter muss noch im Wochenbett gelegen haben“, erzählt er. „Wahrscheinlich waren sie mit mir beschäftigt.“

Das Bild zeigt das Schützenfest 1957 mit den Königen und vielen Rethmarer Originalen. Quelle: Privat

Der 54 Minuten lange Film wurde im August 1957 gedreht und zeigt das Dorfleben in Rethmar – schwarz-weiß und unvertont. Der ehemalige Vorsitzende des Männergesangsvereins Einigkeit Rethmar, Walter Oppermann, hatte ihn Niemann für museale Zwecke überlassen. Er beginnt mit den Rethmarer Handwerksfirmen: Darunter sind unter anderem die Schlosserei Kruse (heute Heizung, Sanitär, Bad und Solar Kruse), die Fleischerei von Otto Henze, die Bäckereien von Wilhelm Meyer und Ludwig Grages sowie das Rittergut Rethmar mit dem damaligen Gutsherrn Fritz Voigtländer und seinem angestellten Verwalter Wilhelm Schrader.

Weiter gehe es mit einer Szene des Schützenfestumzuges und einer Besprechung in der ehemaligen Prüfstelle des Bundessortenamts in Rethmar mit dem ehemaligen Leiter Alheim. Darauf folgt die Grundschule Rethmar. „Vor der Grundschule stehen der Direktor Wilhelm Ole und meine ehemalige Klassenlehrerin Ellen Hartwig“, sagt Niemann. Darüber habe er sich sehr gefreut, denn Hartwig habe er in guter Erinnerung. „Das war eine ganz tolle Lehrerin, die von den Kindern sehr geliebt wurde.“

Familie Friehe auf dem Ponywagen

Zwischen den längeren Szenen seien immer wieder kurze Ausschnitte, die das Dorfleben abseits von großen Veranstaltungen und öffentlichen Einrichtungen zeigen. Besonders schön sei ein Ausschnitt von der Familie Friehe auf einem Ponywagen. „Man sieht Erich Friehe gemeinsam mit seinen Söhnen Erich und Berthold“, sagt Niemann. Schon damals betrieben die Friehes nach dem Rittergut die größte Landwirtschaft in Rethmar, das sei auch heute noch der Fall.

Niemann ist überaus zufrieden mit dem Ergebnis des Treffens. Denn die Erinnerung habe bei den älteren Herrschaften ein hohes Maß an Konzentration erfordert und sei von diesen als sehr anstrengend empfunden worden. In den vergangenen Jahren hätten sich viele Rethmarer für den Film interessiert und ihn immer wieder angerufen, ob sie diesen nicht haben könnten. Als dieser vor vier Jahren zum ersten Mal gezeigt worden war, hatten sich mehr als 140 Besucher zum Filmnachmittag im Rittersaal des Gutshof Rethmar eingefunden.

Film wird mit Namen überarbeitet

Nun freut sich der Museumsleiter auf die Fertigstellung des überarbeiteten Films. „Es ist zwar mindestens zehn Jahre zu spät, aber ich bin froh, dass ich das Treffen organisieren konnte und der Film überarbeitet werden kann“, sagt Niemann. Filmemacher Joachim Maack will die Namen nun dort einblenden – für spätere Generationen, die diese Gesichter nicht mehr kennen.

Lesen Sie auch

Von Leona Passgang