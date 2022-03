Höver

Im vergangenen Jahr hat ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht – doch in diesem Jahr will das Firefighter Challenge Team aus Sehnde endlich die „1. Mergel Firefighter Challenge“ über die Bühne bringen. Der Verein um den Vorsitzenden und Höveraner Feuerwehrmann Florian Menklein will am Wochenende des 16. und 17. Juli einen internationalen Feuerwehrsportwettkampf organisieren. Bei der vergangenen Veranstaltung 2019 waren 270 Aktive, darunter 20 Frauen, aus sechs Nationen an den Start gegangen.

„Jetzt wollen wir dieses Sportereignis wieder mit Leben füllen“, sagt Menklein, der selbst häufig an Feuerwehrwettkämpfen im In- und Ausland teilnimmt. 2019 etwa konnte er sich einen Startplatz bei den World Firefighter Games, der Weltmeisterschaft der Feuerwehrleute, im dänischen Aalborg sichern und belegte bei den Deutschen Meisterschaften des Wettbewerbs Toughest Firefighter Alive (TFA) den dritten Platz.

Bei dem Wettbewerb treten die Feuerwehrleute auch an der sogenannten Hammerschlagmaschine an. Quelle: Firefighter Challenge Team

Einsatz an der Hammerschlagmaschine

Der Wettkampf in Höver am Blumengroßmarkt, dem die Aktiven den Namen „5 Stages of Pain“ (zu deutsch: Fünf Stufen des Schmerzes) gegeben haben, spiegelt Tätigkeiten von Feuerwehrfrauen und -männern im täglichen Einsatz wider. So müssen die Teilnehmer unter schwerem Atemschutz und in voller Ausrüstung drei Etagen hochrennen, dann 20 Kilogramm Material per Seil hochziehen und wieder nach unten herablassen. Das Arbeiten mit einem Brechwerkzeug oder einer Axt wird auf einer Hammerschlagmaschine simuliert. Die Kraft, die die Aktiven dabei aufbringen müssen, muss ein Gewicht von 72 Kilogramm eineinhalb Meter verschieben.

Nach dem Absolvieren einer Slalomstrecke gilt es, einen wasserführenden Schlauch aufzunehmen, der mit jedem Schritt in Richtung des imaginärem Feuers schwerer wird. „Dabei muss die Haftreibung überwunden werden“, erläutert Menklein. Als letztes muss schließlich noch ein Dummy mit einem Gewicht von 80 Kilogramm über eine Strecke von 30 Metern ins Ziel gebracht werden.

Einzel-, Tandem- und Staffelläufe geplant

Geplant sei derzeit, am Sonnabend die Einzelläufe zu absolvieren und am Sonntag die Staffel- und Tandemläufe. Beginn ist an beiden Tagen um 9 Uhr, die Siegerehrungen sind für den Sonntag gegen 16 Uhr geplant. „Nun hoffen alle, vor allem aber die Aktiven, dass die Pandemie es zulässt“, sagt Menklein.