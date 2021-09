Sehnde

Vorhang auf für Sehnder Unternehmen: Die Stadt und der Verein Ausbildung im Verbund pro regio haben ein ganz neues Format entwickelt, um Unternehmen und Auszubildende sowie Arbeitssuchende auch in Corona-Zeiten und trotz Abstandsregeln in Präsenz zusammenzubringen: die Zukunftsbühne. Dabei können sich Firmen am Dienstag, 28. September, ab 18.30 Uhr jeweils 15 Minuten auf der Bühne im Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde präsentieren. Es ist die zweite Initiative nach den digitalen Speeddatings per Video im Frühjahr, die bei Jugendlichen nur auf mäßige Resonanz gestoßen war.

Ob Praktikum, Ausbildung, duales Studium, ein Arbeitsplatzwechsel oder ein neuer Job in Sehnde: Das berufliche Spektrum, das in Sehnde ansässige Unternehmen böten, sei breit, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf. Häufig ließen sich Wohnen und Arbeiten in nächster Umgebung realisieren. „Wir glauben, dass diese Fülle und Vielfalt in der Sehnder Unternehmenslandschaft vielen potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern noch gar nicht oder kaum bekannt ist.“ Darum habe man das neue Format entwickelt und hoffe auf viele neugierige Besucher.

Unter den Gästen werden zudem ungewöhnliche Preise verlost: Ein Erlebnisgutschein für einen Tandemsprung, ein Vier-Gänge-Überraschungsmenü für zwei Personen, ein 50 Euro-Gutschein für die Dorffgärtnerei, eine Fahrt mit einem neuen Mercedes-Actros-Lkw mit Kameratechnik sowie einen Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 5.

Steuerberater, Hotel, Logistik

An diesem Abend erhalten fünf Unternehmen aus Sehnde jeweils eine Viertelstunde Bühnenzeit, um für sich und ihre Firma zu werben: Dies sind die Busse & Coll Steuerberatungsgesellschaft, das Klinikum Wahrendorff, das Parkhotel Bilm im Glück, der Logistikdienstleister V-Line Europe und die Werther Logistik. Sechs weitere Unternehmen stehen bereits in den Startlöchern für eine weitere Runde. „Nachwuchs zu gewinnen und Fachkräfte zu finden sind auch für Sehnder Unternehmen ein großes Problem“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse.

Außer einem Abend mit Informationen und der Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, verlosen die Unternehmen Preise, und es wird ein Snack gereicht. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist erforderlich über die städtische Internetseite www.sehnde.de/zukunftsbuehne. Auf der Veranstaltung gilt bezüglich Corona die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Besucher sollten einen entsprechenden Nachweis mitbringen.

Mäßige Resonanz auf digitales Angebot

Mit dem neuen Präsenzformat erhoffen sich Stadt und pro regio mehr Resonanz. Für die digitale Veranstaltungsreihe „Ausbildung in Sehnde – Unternehmen treffen Jugendliche“ zusammen mit pro regio, dem freien Jugendhilfeträger pro Beruf und der KGS hatten sich im April nur wenige junge Leute angemeldet. Die Stadt sah den Grund in der „digitalen Müdigkeit der Menschen“ durch Homeoffice und Homeschooling.

An vier Donnerstagen hatten sich jeweils zwei Unternehmen aus Sehnde und der näheren Umgebung digital vorgestellt – vom Holcim-Zementwerk über K+S Minerals bis zur KNDR Werbeagentur und der Polizei. Denn die Ausbildungsmesse und auch das Ausbildungsfrühstück, sonst als Präsenzveranstaltungen feste Größen bei der Nachwuchsgewinnung, waren aufgrund der Pandemie nicht möglich. Auch die Ausbildungsmesse der Stadt fand in diesem Jahr zum ersten Mal nur online statt.

Von Oliver Kühn