Kein Deutschunterricht, keine persönliche Beratung im Büro, keine Hausbesuche bei den Familien: Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen zum Schutz vor Infektionen musste die Flüchtlingshilfe Sehnde viele ihrer Angebote auf Eis legen. Nun läuft der Betrieb im Haus der Beratung im ehemaligen Bundessortenamt in Rethmar, in dem die Flüchtlingshilfe ihren Sitz hat, aber nach und nach wieder an.

Mittlerweile haben dort auch der Diakonieverband und die Caritas ihre Arbeit wieder aufgenommen. Im September starten die Deutschkurse. „Wir fahren alles wieder hoch, derzeit brummt es richtig“, sagt Sozialarbeiterin Simone Vollmer. Weil viele Behörden in der Krise eingeschränkt arbeiteten, blieb vieles liegen oder dauert jetzt länger als üblich. Der Arbeitsaufwand ist für Vollmer daher noch gestiegen.

Das Haus der Beratung bietet dem Diakonieverband, der Caritas, European Homecare und der Flüchtlingshilfe ein Dach. Quelle: Katja Eggers

Beratung lief über Telefon und E-Mail

Monatelang hat Vollmer ihre Kunden aus dem Homeoffice heraus betreut. Beratungen fanden telefonisch oder per E-Mail statt. Mittlerweile bietet die Sozialpädagogin ihre offene Sprechstunde und Termine nach Anmeldung wieder in ihrem Büro in Rethmar an.

Die Probleme der Flüchtlinge sind auch weiterhin aktuell. Ihre Fragen drehen sich um Themen wie Versicherungen, Leistungsbescheide und Krankenkassenangelegenheiten. Vollmer unterstützt vor allem bei der Erledigung administrativer Dinge und hilft beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen. „Oft werden Briefe von Behörden nicht verstanden, auch die Unterstützung bei der Wohnungssuche und der Übergang von der Schule in den Beruf sind große Themen“, betont die Sozialarbeiterin.

Sozialarbeiterin betreut 80 bis 100 Flüchtlingsfamilien

Die Flüchtlingshilfe kümmert sich ausschließlich um anerkannte Flüchtlinge, die sich nicht mehr in einem laufenden Asylverfahren befinden. Vollmer schätzt, dass sie im Stadtgebiet derzeit zwischen 80 und 100 Familien betreut. Die meisten kamen im Zuge der Flüchtlingswelle in den Jahren 2015 und 2016 aus Kriegsgebieten wie Syrien, Afghanistan und dem Irak nach Sehnde.

Vollmer kümmert sich aber auch um Flüchtlinge aus Ruanda, Eritrea, Somalia und von der Elfenbeinküste. Sie betreut zudem Migranten aus Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und dem Kosovo. Alle sind dezentral in Wohnungen in der Kernstadt und den Ortsteilen untergebracht. Die Flüchtlingshilfe kümmert sich zudem um einige Familien, die aus Sehnde weggezogen sind und andernorts erst noch ankommen müssen.

Am Haus der Beratung prangen viele Information über Hilfsangebote an der Tür. Quelle: Katja Eggers

Hygienevorschriften in mehreren Sprachen

Vollmer hat auch während des Lockdowns Kontakt zu den Flüchtlingen gehalten. Auf der Homepage der Flüchtlingshilfe gab es die Informationen über Corona und die aktuellen Hygienevorschriften in mehreren Sprachen. „Die Flüchtlinge waren mitunter besser informiert als so mancher Deutscher“, meint Vollmer. Viele hätten sich aber auch um Angehörige in der Heimat gesorgt. „Flüchtlinge aus Syrien haben mir aber auch erzählt, dass der Krieg im Heimatland für viele der zurückgebliebenen Angehörigen noch schlimmer ist als das Virus“, berichtet die Sozialpädagogin.

Derzeit 114 Flüchtlinge ohne Aufenthaltsstatus In Sehnde gibt es derzeit 114 Flüchtlinge, die noch keinen Aufenthaltsstatus haben und sich in einem laufenden Asylverfahren befinden. 24 von ihnen leben in der Gemeinschaftsunterkunft auf dem Gelände des ehemaligen Bundessortenamtes in Rethmar, die anderen sind in Wohnungen untergebracht, die die Stadt für sie angemietet hat. Laut Karin Rohwerder, Leiterin des Fachdienstes Soziales, Teilhabe und Integration, werden 19 Plätze demnächst frei. Diesen steht eine Zuweisungsquote von 53 Personen gegenüber, die bis März 2021 aufgenommen werden müssen. „Die Wohnungssuche gestaltet sich derzeit jedoch schwierig“, sagt Rohwerder. Die Stadt plant daher, Wohnraum in einem weiteren Gebäude des ehemaligen Bundessortenamtes zu schaffen. Darüber hinaus gibt es in Sehnde rund 80 bis 100 Familien, die bereits einen Aufenthaltsstatus haben. Wie viele es genau sind, lässt sich schwer sagen. Die Zahl variiert, weil Menschen immer wieder wegziehen oder durch Familiennachzug und über die Zuweisung nach Sehnde kommen. Diese anerkannten Flüchtlinge leben dezentral in Wohnungen in der Kernstadt und den Ortsteilen.

Homeschooling stellte Flüchtlingseltern vor Probleme

Das Unternehmen European Homecare, das derzeit die 114 Flüchtlinge betreut, die sich noch in einem laufenden Asylverfahren befinden und in der Gemeinschaftsunterkunft in Rethmar oder angemieteten Wohnungen untergebracht sind, ist in der Krise die ganze Zeit vor Ort gewesen. „Weil Hausbesuche anfangs aber nicht erlaubt waren, haben wir Probleme in den Familien oft nicht erkannt“, berichtet Heimleiterin Celina Schwarz. Besuchsverbote in den Gemeinschaftsunterkünften hätten zu Isolation geführt.

Weil auch Freizeit- und Hilfsangebote ausgefallen seien, sei der Austausch ebenfalls erschwert gewesen. Für Familien mit Schulkindern sei das Homeschooling ein großes Problem gewesen. „Eltern, die kein oder kaum Deutsch können, haben nicht die Möglichkeit, ihre Kinder zu unterstützen“, betont Schwarz. Oftmals habe für das E-Learning zudem die nötige Technik wie Laptop oder WLAN gefehlt. Den Kontakt zu den Schulen hat daher European Homecare übernommen.

Flüchtlingshilfe sucht neuen Vorsitzenden Der Verein Flüchtlingshilfe Sehnde sucht einen neuen Vorsitzenden. Die Stelle ist seit Februar vakant. Die bisherige Vorsitzende Ortrud Mall hatte aus persönlichen Gründen bei der turnusmäßigen Vorstandswahl nicht mehr zur Verfügung gestanden. „Ich bleibe natürlich weiterhin Mitglied des Vereins, brauche aber künftig mehr Zeit für ein privates Projekt“, sagte Mall. Die Sehnderin galt jahrelang als das Gesicht der Flüchtlingshilfe und hatte diese von Beginn an in unterschiedlichen Positionen begleitet. Ein Nachfolger hatte bei der Wahl nicht zur Verfügung gestanden, die Stelle ist seitdem unbesetzt. Mall habe große Fußstapfen hinterlassen, erklärt Günter Pöser, der derzeit zusammen mit Karl-Heinz Reinsch den Posten übernommen hat. „Das, was Frau Mall geleistet hat, kann von uns keiner wuppen.“ Pöser betont, dass der Verein derzeit aber einen gut funktionierenden geschäftsführenden Vorstand habe, der sich die Aufgaben teile. „Wir suchen aber natürlich trotzdem jemanden, der sich langfristig zutraut, den Vorsitz zu übernehmen.“

Von Katja Eggers