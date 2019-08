Sehnde

„Früher war das hier ein Biotop, jetzt ist es nur noch ein Trauerspiel“, sagt Astrid Gerjets und schüttelt den Kopf. Sehndes Flur- und Feldwartin steht am Rande des kleinen Teiches zwischen Friedhof und Bahngleisen und schaut auf das, was dort noch übriggeblieben ist vom einst idyllischen Lebensraum zahlreicher Tierarten. Hitze und Dürre haben dem Teich geschadet. Wo früher ein Teich war, ist jetzt vertrocknetes Gestrüpp. Das Wasser ist mit Entengrütze bedeckt und steht nur noch knapp einen Meter hoch. Die Uferränder sind zugewuchert.

Ein paar Meter weiter sieht es sogar noch verheerender aus. Der Tümpel dort ist kleiner, Wasser hat er gar nicht mehr. Der Teich ist komplett ausgetrocknet. „Schuld ist der Klimawandel“, meint Gerjets. Früher, als sie noch ein Kind war und der Teich einem Landwirt gehörte, ist sie dort mit Gummistiefeln und Kescher herumgetobt, hat Tiere unter die Lupe genommen und dann wieder ins Wasser gesetzt. „Mein Opa hatte auf der Fläche neben dem Teich seinen Garten, da hab ich meine halbe Kindheit verbracht“, erzählt die heute 54-Jährige. Sie wohnt in unmittelbarer Nähe der Teiche und verfolgt deren den Verfall schon seit einiger Zeit.

Wo jetzt nur noch Gestrüpp ist, stand früher das Wasser. Quelle: Katja Eggers

Keine Molche und Frösche mehr

In der Vergangenheit seien die beiden Teiche auch noch recht tief gewesen. „Da ging es über drei Meter runter“, sagt die Flurwartin. Mitunter seien die beiden Gewässer sogar übergelaufen. „Früher gab es hier Molche, Salamander, Frösche und viele Libellen“, erinnert sich Gerjets. Auch Eulen und Eichelhäher hat sie dort beobachtet. Heute lägen auf dem ausgetrockneten Grund des kleineren Teiches alte Fahrradschläuche und Wellbleche.

Gerjets wünscht sich, dass die Tümpel wieder Wasser bekommen. In der Zeitung hat sie von dem Teich in Bilm gelesen, den die Feuerwehr mit Wasser aus dem Mittellandkanal wieder aufgefüllt hat. Dass solch eine Aktion zwischen Friedhof und Bahngleisen schwierig werden würde, ist der Flur- und Feldwartin klar. „Der Kanal ist zu weit weg, aber vielleicht kann die Feuerwehr ja Wasser in großen Tanks hertransportieren“, meint Gerjets.

Stadt will kein Wasser einleiten

Gudrun Keller, Leiterin des städtischen Fachdienstes Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen, will zu dem Thema Gespräche mit der Feuerwehr führen. „Aber so eine lange Leitung vom Kanal quer durch die Stadt zu legen, wäre unverantwortlich“, sagt sie. Brunnenwasser könne man in Zeiten knappen Grundwassers ebenfalls nicht einleiten. Und dass Feuerwehren Wasser mit Tankwagen anliefern, habe sie noch nicht gehört.

Keller betont zudem, dass die Stadt nur für den größeren der beiden Teiche verantwortlich ist. Der kleinere befinde sich in Privatbesitz. Die Fläche vor dem größeren Teich hatte die Stadt Anfang des Jahres noch gemäht und freigeschnitten. In den dortigen Teich Wasser einzuleiten, sei derzeit seitens der Stadt nicht geplant. Mit einer einmaligen Aktion sei dem Teich langfristig auch sicher nicht geholfen. „Das wäre vermutlich wie der sprichwörtliche Tropfen Wasser auf dem heißen Stein“, meint Keller.

Das ist Sehndes Flur- und Feldwartin Als Flur- und Feldwartin ist Astrid Gerjets in Sehndes Natur stets mit offenen Augen unterwegs. Sie kümmert sich um Ordnung und Sauberkeit in der Landschaft und meldet Missstände wie etwa illegal entsorgten Müll und ausgetrocknete Teiche. Ihre ehrenamtliche Aufgabe hat die gebürtige Hildesheimerin, die in Sehnde groß geworden ist und dort auch wohnt, im Jahr 2009 von ihrem Vorgänger Wolfgang Trittel übernommen. Gerjets ist gelernte Bäckerin, arbeitet aber schon seit mehreren Jahren als Taxifahrerin. Ihr privates Engagement gilt der Natur und den Tieren. „Ich kümmere mich gern“, sagt Gerjets. Unter anderem versorgt sie Igel. Allein im vergangenen Winter hat die Sehnderin im heimischen Keller vier Tiere wieder aufgepäppelt. Im Garten hat sie etliche Nistkästen für Vögel aufgehängt. Auch Fledermäuse fühlen sich dort wohl.

Von Katja Eggers