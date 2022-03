Sehnde

Zwei Vereine in Sehnde können von unterschiedlichen Förderprogrammen profitieren, mit denen die Region Hannover und das Land Niedersachsen Kultureinrichtungen unterstützen. So erhält der Verein zur Förderung der Mobilen Welten 25.000 Euro aus dem Niedersächsischen Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen. Die Ehrenamtlichen betreiben eine Ausstellung in einer denkmalgeschützten Halle auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums in Wehmingen. Und auch die Musikfreunde Bilm werden gefördert. Sie erhalten 745 Euro aus einem Corona-Sonderprogramm des Landes Niedersachsen.

Die Ehrenamtlichen des Vereins Mobile Welten, dem Museum über Verkehrsgeschichte, wollen mit dem Geld umfangreiche Sanierungsarbeiten an ihrem Gebäude finanzieren. Die Ausstellung rund um das Thema Fortbewegung befindet sich in der ehemaligen Salzmühle des Bergwerkes Hohenfels. Bis in die Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts wurde dort Kalisalz gefördert und in dem Gebäude, das nun der Verein nutzt, zerkleinert und verpackt. Auch der Abtransport begann an der Laderampe der Salzmühle. Dort fuhr regelmäßig die preußische Staatsbahn vor, um gefüllte Säcke mit Kalisalz abzuholen.

Alles dreht sich um Fortbewegung: Fahrräder sind Teil der Ausstellung in den Mobilen Welten. Quelle: Heike Rochlitz

Kaputte Rampe ist einziger Zugang zu Gebäude

Die Rampe, über die das Salz damals verladen wurde, ist nun Gegenstand der Förderung: Damit sie nicht irgendwann abbricht, müsse sie erneuert werden, sagt Kassenwartin Heike Rochlitz. Das ist besonders wichtig, weil der Vorbau der einzige Zugang zum Gebäude ist. Und es ist aufwendig, weil das Areal unter Denkmalschutz steht. Außerdem sollen die großen Tore des Gebäudes ausgetauscht werden. Auch sie sind inzwischen marode. Kein Wunder – die Salzmühle ist bereits 126 Jahre alt. Errichtet wurde sie im Jahr 1896.

Stadt und Sparkasse beteiligen sich an Kosten

Allein mit den Fördermitteln des Landes können diese Bauvorhaben aber nicht bezahlt werden. Auch die Stadt Sehnde, die Sparkasse Hannover und die Sparkassenstiftung beteiligen sich an den Kosten. Weitere Förderanträge liefen bereits, sagt Rochlitz. „Fördergelder sind sehr wichtig“, erklärt die Kassenwartin. „Nur mit den Mitgliedsbeiträgen könnten wir das nicht finanzieren.“ Der Verein müsse die Baumaßnahmen aber nicht in Eigenregie umsetzen: Bauträger sei die Stadt, der das Gebäude gehöre.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Ausstellung im Jahr 2020 geschlossen bleiben. Entsprechend konnten auch keine Gäste die Spendenbüchsen in der Salzmühle füllen. Im folgenden Jahr war dann aber wieder eine Saison möglich, wenn auch nicht regulär wie gewohnt – sie dauerte nur von Juli bis Oktober. Bei den Öffnungszeiten richtet sich der Verein zur Förderung der Mobilen Welten nach dem Straßenbahn-Museum, das im Winter geschlossen hat.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Region Hannover hat zu ihrem 20-jährigen Bestehen kürzlich Kurzfilme über die Landeshauptstadt und jede der 20 Umlandkommunen drehen lassen – und im Sehnder Beitrag war auch die Halle des Vereins zu sehen. Dort gibt es außer der Dauerausstellung von historischen Fahrrädern auchSonderschauen wie etwa „Faszination Dampf“ mit einem Dampfautomobil von 1919 und der Lokomobile Angelika aus dem Jahr 1922 oder auch „Motoren – was treibt uns an? Gestern - heute - morgen“. Auch an der Mobilitätswoche der Stadt im vergangenen September hatte sich der Verein beteiligt.

Von Finn Bachmann