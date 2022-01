Bilm

Ein 38-jähriger Mann aus Sehnde hat am Sonntagnachmittag mit seinem kräftig motorisierten Auto auf der Ortsdurchfahrt in Bilm einen Unfall mit erheblichem Schaden verursacht. Der Wagen, ein Ford Mustang, ging dem Mann in einer Kurve durch. Der Fahrer hatte nach Angaben der Polizei vermutlich zu stark auf das Gaspedal getreten.

Der Crash ereignete sich gegen 15 Uhr, der 38-Jährige war in Richtung Ilten unterwegs. Beim Beschleunigen aus einer Rechtskurve heraus kam der Mustang nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Zaun und einer Bushaltestelle. Der Fahrer blieb unverletzt. Doch der Schaden an Auto, Zaun und Haltestelle summiert sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 20.000 Euro.

