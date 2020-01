Sehnde

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht, bei dem sie bereits allerhand Hinweise auf die verantwortliche Fahrerin hat. Sie hofft aber noch auf weitere Angaben von Augenzeugen des Vorfalls, der sich am Montag gegen 9.25 Uhr an der Peiner Straße in Sehnde abgespielt hat. Dabei erlitt eine 35-Jährige leichte Verletzungen an einem Oberschenkel und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Frau war auf dem Gehweg entlang der Peiner Straße gegangen und wollte bei grüner Fußgängerampel die Einmündung der Breiten Straße überqueren. Dabei wurde sie von dem abbiegenden weißen Kleinwagen touchiert. Das Auto hatte nach Angaben der Polizei eine blaue Aufschrift im Bereich der Fahrertür. Möglicherweise gehörte es zu einem Pflegedienst. Die Fahrerin am Steuer soll etwa 40 Jahre alt und Brillenträgerin sein. Sie hat dunkelbraune, kurze Haare.

Polizei hofft auf weitere Angaben von Augenzeugen

Die Polizei hofft auch auf Hinweise eines etwa 25-jährigen Fahrer eines anderen dunklen Autos, der unweit der Unfallstelle gegenüber einer Textilreinigung in seinem Wagen wartete. Er hat möglicherweise etwas von dem Unfall mitbekommen. Dieser Mann sowie mögliche weitere Augenzeugen sollten sich im Lehrter Kommissariat unter Telefon (0 51 32) 82 70 melden.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Sehnde finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel