Mehrere Hundert Frauen werden in Sehnde jedes Jahr Opfer von häuslicher Gewalt. 30-mal musste die Polizei im vergangenen Jahr zu Familien anrücken, um einen handfesten Streit zu schlichten. Um dem Teufelskreis aus körperlicher, finanzieller, psychischer und verbaler Gewalt zu entkommen, müssen betroffene Frauen im nächsten Jahr aber nicht mehr nach Lehrte fahren: Die Frauenberatungsstelle Ostkreis der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) hat ihr Angebot erweitert und bietet künftig erstmals auch Beratungen in Sehnde an. Regionspräsident Hauke Jagau hat bereits mit 16 Umlandkommunen einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

Stundenzahl verdoppelt sich

Die Beratungsstelle verdoppelt ab Montag, 6. Januar, ihre Stundenzahl für Beratungen von neun auf 18 Wochenstunden. Die Gespräche mit den beiden Beraterinnen Franziska Albers und Brigitte Mende werden montags von 8.30 bis 12.30 und mittwochs von 8.30 bis 16.30 Uhr in Raum 007 im Erdgeschoss des Rathauses an der Nordstraße stattfinden. Nach Vereinbarung können auch Beratungen zu anderen Zeiten angeboten werden. Eine vorherige Anmeldung unter Telefon (05132) 82 34 34 erleichtert die Planung.

„Der Beratungsbedarf ist vorhanden, deshalb sind wir sehr froh, dass die Politik die Stunden aufgestockt hat“, sagt Ute Vesper, AWO-Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie. Der Sehnder Rat hatte entschieden, dass die Arbeit statt wie bislang mit knapp 3700 Euro entsprechend der Einwohnerzahl künftig mit mehr als 18.000 Euro pro Jahr gefördert wird. Hintergrund ist die Neuordnung der Frauenberatungsstellen durch die Region Hannover. Sie fördert das neue Angebot in den Kommunen mit einer Million Euro.

Die erweiterten Sprechzeiten vor Ort seien eine wichtige Hilfestellung für die betroffenen Frauen, meint auch die Leiterin der Lehrter Beratungsstelle Brigitte Mende: „Frauen bringen viel Mut auf, eine Beratungsstelle aufzusuchen, um der Gewalt zu entkommen – wenn sie uns dann nicht erreichen, kann es sein, dass sie kein zweites Mal anrufen.“ Häusliche Gewalt nicht nur bei Trennungen und Scheidungen sei eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen, die alle Alters- und Sozialschichten betreffe. Mehr als jede vierte Frau erlebe im Laufe ihres Lebens Gewalt in einer Beziehung. „Und wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus“, fügt Vesper hinzu.

Mehr Frauen zeigen ihre Männer an

Die Beratungsstelle Ostkreis hat im vergangenen Jahr rund 140 Frauen beraten, 40 von ihnen wurden nach einer Anzeige bei der Polizei an sie verwiesen. Auch in diesem Jahr sei die Zahl der Fälle nicht gesunken, sondern weiterhin konstant hoch. Auffällig sei, dass sich im Zuge der #metoo-Debatte mehr Frauen an die Beratungsstelle gewandt hätten – die Scham vor einer Anzeige bei diesem noch immer geltenden Tabuthema sinkt offenbar, wenn auch nur leicht. Es könne „nicht angehen, dass Frauen, nur weil sie am falschen Ort wohnen, keine Hilfe in Anspruch nehmen können“, sagt Petra Mundt, Gleichstellungsbeauftragte der Region Hannover. Eine flächendeckende Versorgung mit Frauenberatungsstellen sei ihr ein jahrelanges Anliegen gewesen.

Die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Silke Lesemann aus Bolzum (von links) und Thordies Hanisch aus Uetze informieren sich bei Ute Vesper und Brigitte Mende über die Arbeit der Frauenberatungsstelle. Quelle: Privat

Häusliche Gewalt sei eben keine Privatangelegenheit mehr, sagt Sehndes Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf. Dass die „Anzeigewilligkeit“ aufgrund der seit 20 Jahren propagierten gewaltfreien Erziehung gestiegen sei, hat auch Thomas Vögel vom Arbeitskreis häusliche Gewalt des Sehnder Präventionsrats beobachtet. Dennoch sei das Problem nach wie vor erheblich.

Prävention an Schulen wichtig

Deshalb sei die Präventionsarbeit an Schulen besonders wichtig, sagt Mende. „Junge Frauen müssen darüber aufgeklärt werden, was in einer Beziehung normal ist und was nicht.“ Zu den neueren Phänomenen gehöre beispielsweise das digitale Stalking mithilfe von Spyware auf dem Handy. „Eine Betroffene aus Lehrte erzählte mir, dass ihr Mann sie damit ständig überwacht“, berichtet Mende. Ein großes Problem sei zudem der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in der Region Hannover, ergänzt Vesper. „Frauen trennen sich oftmals nicht, weil sie nicht wissen, wo sie nach ihrem Auszug wohnen können.“ Im Notfall organisieren die Beraterinnen auch einen sicheren Ort für die Frauen und ihre Kinder.

Im Sehnder Rathaus war vor Kurzem aus Anlass des Tages gegen Gewalt an Frauen und zum 40-jährigen Bestehen der internationalen Frauenrechtskonvention eine Ausstellung über das Thema häusliche Gewalt zu sehen. Zudem hatte die Gleichstellungsbeauftragte mit Unterstützerinnen 20.000 Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ im Stadtgebiet wie zum Beispiel in Geschäften verteilt.

Istanbul-Konvention schreibt Hilfen vor Am 1. Februar 2018 ist in Deutschland die sogenannte Istanbul-Konvention in Kraft getreten – das „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“. Die Konvention ist das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument in Europa zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen und schreibt in Artikel 22 fest, dass es für alle Betroffenen von geschlechtsspezifischer Gewalt spezialisierte Hilfen geben muss, die gut erreichbar und mit angemessenen Ressourcen ausgestattet sind. Mit dem Förderprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen will das Bundesfrauenministerium in den nächsten vier Jahren insgesamt 120 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau von Beratungsstellen und Frauenhäusern bereitstellen. Im Jahr 2018 registrierte die Polizei in Deutschland 140.755 Fälle häuslicher Gewalt – 81 Prozent davon waren gegen Frauen gerichtet.

