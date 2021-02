Sehnde

Die Sehnder Frauenkulturtage im März präsentieren sich in diesem Jahr unter dem Motto „Mal ganz anders analog und digital“. Der Name ist dabei Programm, denn außer den Gottesdiensten zum Weltgebetstag wird es diesmal keine Präsenzveranstaltungen geben. „Wir wollten aber trotz Corona etwas anbieten und gehen daher jetzt neue Wege“, erklärt Sehndes Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf, die das Programm der Frauenkulturtage einmal mehr in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Frauen für Sehnde auf die Beine gestellt hat.

In der Zeit vom 8. bis 26. März ist die Ausstellung „frauenORTE Niedersachen – Über 1000 Jahre Frauengeschichte“ des Landesfrauenrates Niedersachen in Sehnde zu Gast. Die Schau umfasst 35 Frauenporträts auf Rollup-Displays und ist in der Stadt an verschiedenen Standorten zu sehen. Da der traditionelle Sektempfang zum Weltfrauentag am 8. März nicht möglich ist, bittet der Arbeitskreis stattdessen zu einer digitalen Ausstellungseröffnung.

Ausstellung würdigt 35 Frauenpersönlichkeiten

In zwei Videos werden die Ausstellung und einige der dargestellten Frauen vorgestellt. Die Beiträge sind ab dem 8. März auf der Internetseite der Stadt unter sehnde.de zu finden. Die Ausstellung selbst kann dann analog erkundet werden: Die Frauenporträts sind im Foyer des Ratssaals im Sehnder Rathaus (Eingang über Nordstraße 19), im Schaufenster des ehemaligen Nagelstudios am Marktplatz gegenüber dem Eingang zum Bürgerbüro und hinter den großen Glastüren im Gemeindehaus der Kreuzkirche, Mittelstraße 56, zu sehen.

Die Ausstellung präsentiert Frauengeschichte und Frauenkultur in einem Zeitraum von mehr als 1000 Jahren, der Schwerpunkt liegt auf der Zeit vom 18. bis 20. Jahrhundert. Gewürdigt werden 35 historische Frauenpersönlichkeiten. Die Schau dokumentiert zudem, wie sich die zeitgenössische Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft entwickelt hat und stellt aktuelle Bezüge her. Es wird erzählt, welche Leistungen die Frauen auf politischem, kulturellem, sozialem, wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Gebiet vollbracht haben.

Der zeitliche und thematische Bogen der Ausstellung spannt sich von der Kanonisse Roswitha von Gandersheim im 9. Jahrhundert bis zu Cilli-Maria Kroneck-Salis, Mitbegründerin des Osnabrücker Frauenhauses in den Siebzigerjahren. Helene Lange und Anita Augspurg, einflussreiche Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht, werden ebenso vorgestellt wie Theanolte Bähnisch und Hertha Peters, die als erste Regierungspräsidentinnen und erste Landrätin in Niedersachsen gewirkt haben.

Präsenz bei Gottesdiensten zum Weltgebetstag

Zum Frauenweltgebetstag am 5. März werden zwei Präsenzgottesdienste angeboten: Um 18 Uhr in der Kreuzkirche an der Mittelstraße und um 19 Uhr in der St.-Josef-Kirche, Am Anger 2, in Bolzum. Vor Ort gelten die Corona-Regeln der jeweiligen Kirchengemeinden. Informationen dazu gibt es unter kirche-sehnde.de und Kirche-Bolzum-Wehmingen.de.

Zum Equal Pay Day bietet der Arbeitskreis indes keine Veranstaltung an. Am 10. März wird jedoch auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hingewiesen, sie ist leicht auf 19 Prozent gesunken. Darüber hinaus gibt es auf der Internetseite der Stadt ab dem 8. März außerdem einen Podcast mit der Gleichstellungsbeauftragten Glandorf und Pastorin Damaris Frehrking zum Thema „Internationaler Frauentag“. Der Flyer zu den Frauenkulturtagen ist dort ebenfalls zu finden.

