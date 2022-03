Sehnde

Lust auf Sommerferien in Dänemark? Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Sehnde und Ilten-Höver-Bilm haben noch einige freie Plätze an Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren für ihre Ferienfreizeit zu vergeben. Vom 16. bis 30. Juli geht es mit dem Bus in ein gut ausgestattetes Freizeitheim in der Fjordlandschaft um Bedsted Thy im Nordwesten des Landes. Vor dem Haus liegt eine Wiese für Sportspiele, Fußballplätze sind zu Fuß erreichbar, und mit 40 hauseigenen Fahrrädern sind die nächste Stadt, die Nordsee, der Fjord und ein Nationalpark schnell erreicht.

Großes Programm für Jugendliche

Unter dem Motto „Groß sind Deine Wunder“ wollen die Jugendlichen gemeinsam kochen, in Kreativworkshops basteln und werkeln, Natur erleben, Party machen, Andachten feiern, Zeit für sich haben, Fotos machen, chillen, in den Himmel schauen, über Gott und die Welt reden sowie Freundinnen und Freunde treffen.

Die Teilnahme an der Freizeit kostet 375 Euro inklusive An- und Abfahrt sowie Unterbringung mit Verpflegung und Programm. Anmeldungen nehmen die Kirchengemeinden sowie Diakonin Birgit Hornig per E-Mail an birgit.hornig@kirche-ilten.de und Pastorin Richarda Schnelle per E-Mail an ricarda.schnelle@evlka.de entgegen.