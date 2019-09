Sehnde

Das Programm war nicht ganz so opulent wie beider Premiere im vergangenen Jahr. Dafür war die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Sehnde diesmal besonders stimmig dekoriert: Auf roten Servietten schimmerten Teelichter und Dahlien leuchteten in rot-orange Tönen während draußen am Bierwagen das Blaulicht flackerte. Beim Florianfest feiert die Freiwillige Feuerwehr sich –und ihren gleichnamigen Schutzpatron.

„Wir wollten ein schönes Ambiente schaffen“, so Andreas Pohl, zweiter Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Sehnde. Er wollte eine nette Atmosphäre bieten, in der sich die Gäste wohlfühlen können. Nach dem erfolgreichen Start des Florianfestes im vergangenen Jahr haben sich die freiwilligen Helfer wieder ans Werk gemacht und die zweite Auflage an den Start gebracht.

Zum zweiten Florian Fest der freiwilligen Feuerwehr in Sehnde wurde die Fahrzeughalle herausgeputzt. Quelle: Susanne Hanke

„Vielen ist nicht bewusst, dass es alles Freiwillige sind“

Mit dem Fest will der Förderverein die Öffentlichkeit auf das Ehrenamt aufmerksam machen. Vielen, gerade den neu Zugezogenen in Sehnde, sei es nicht bewusst, das die Feuerwehr hier auf freiwilligem Engagement basiere, berichtete Pohl. Für viele Bürger sei es selbstverständlich, dass die Feuerwehr bei Veranstaltungen immer präsent sei. Für dieses Engagement fehle manchmal die Wertschätzung, so Pohl.

Ein positives Beispiel an diesem Abend aber war das Geschenk von Brigitte Fuchs, die als Dank an die freiwillige Feuerwehr eine geschnitzte Holzfigur aus dem Schwarzwald, die den Heiligen Florian darstellt, überreichte. Die werde einen Ehrenplatz erhalten, so Pohl der sich ebenso über eine hohe Spende der Freunde der freiwilligen Feuerwehr aus Sehnde freuen konnte.

Die handgeschnitzte Florianskulptur wurde als Geschenk überreicht und wird einen besonderen Ehrenplatz erhalten. Quelle: Susanne Hanke

