Sehnde

Die Stadt und die Gewerbetreibenden der Interessengemeinschaft in der Stadt Sehnde (IGS) organisieren nach drei Jahren wieder einen Frühjahrsputz in der Mittelstraße – aufgrund der Corona-Situation und dem Einsatz vieler Ehrenamtlicher für die städtische Ukraine-Hilfe aber ohne Gemeinschaftsaktion mit Anwohnerinnen und Anwohnern, Vereinen oder Initiativen. Der Termin ist am Dienstag, 15. März, von 9 bis 12 Uhr. Der IGS-Vorsitzende Otfred Schreek freut sich dennoch schon auf die Aktion und vor allem auf Besucher: „Wir haben Frühstücksbrötchen bestellt und Gäste sind herzlich willkommen.“

Während des Frühjahrsputzes wird der nördliche Teil der Mittelstraße gesperrt. In dieser Zeit wird der Baubetriebshof die Straße kehren, fegen und reinigen sowie die Beete pflegen. Neben dem Saubermachen wollen die Initiatoren auch Farbakzente in der Einkaufsmeile setzen und die Straße mit bunter Sprühkreide verschönern. Die Müllabfuhr ist trotz der Aktion gesichert, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf.