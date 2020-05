Sehnde/Rethmar

Die drei Sehnder Kirchengemeinden Sehnde, Haimar und Rethmar laden gemeinsam mit den Kirchengemeinden Sehnde-Ilten und Lehrte-Ahlten zum Himmelfahrtstag für Donnerstag, 21. Mai, zu einem Open-Air-Gottesdienst ein. Er findet wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Regeln ab 11 Uhr auf dem Kirchplatz vor der Katharinenkirche in Rethmar statt. Die Andacht ist gleichzeitig Auftakt für den Start der Gottesdienstreihe der Kirchen Haimar, Sehnde und Rethmar nach der Corona-Pause.

Der Freiluftgottesdienst der fünf Gemeinden hat in Sehnde bereits Tradition, er bedeutet für die Organisatoren in diesem Jahr wegen der Corona-Regeln aber einen besonderen logistischen Aufwand. „Wir mussten dazu alles sehr genau planen“, sagt der Sehnder Pastor Uwe Büttner.

Gottesdienstbesucher sollen Mundschutz tragen

So wird am Himmelfahrtstag bereits zwei Stunden vor Beginn der Andacht alles aufgebaut. Der Altar mit Mikrofon wird im Eingangsbereich der Kirche und in ausreichendem Sicherheitsabstand zu den Gottesdienstbesuchern angeordnet.

Für die Besucher werden Stühle aufgestellt, es gibt dabei Bänke für Familien und einzelne Stühle für Menschen, die alleine kommen – alles selbstverständlich inm geforderten Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern. Die einzelnen Areale würden mit Flatterband abgesperrt, sagt Büttner. Außerdem sollen die Kirchenvorsteher als Ordner fungieren und dafür sorgen, dass die Abstände und Hygieneregeln eingehalten werden. Dazu zählt auch, dass alle Gottesdienstbesucher beim Freiluftgottesdienst in diesem Jahr einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen.

Der Himmelfahrtsgottesdienst wird aus Predigt, Musik und Gebet bestehen. „Wir werden aber diesmal nicht gemeinsam mit der Gemeinde singen“, sagt Büttner. Die Lieder würden diesmal von einem Sänger, der vom Organisten an einem Keyboard begleitet wird, präsentiert.

Andachten sind ab 24. Mai auch wieder in der Kirche geplant

Pastor Büttner ist schon gespannt, wie der Freiluftgottesdienst nach der Corona-Pause ankommen wird. Obwohl die wöchentlichen Gottesdienst-Podcasts gut angenommen wurden und viel mehr auch telefonisch laufe, so fehle doch der persönliche Kontakt. „Wir sind deshalb froh, dass es nun wieder losgeht“, sagt er. Gleichzeitig beginnen nach der Andacht in Rethmar die Gottesdienste in den Sehnder Kirchen Haimar, Sehnde und Rethmar wieder, die in der Corona-Pause ruhen mussten. Der nächste Gottesdienst findet am Sonntag, 24. Mai, ab 10 Uhr in der Kreuzkirche in Sehnde statt.

Von Patricia Oswald-Kipper