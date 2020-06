Ilten

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ilten sind am Freitagabend fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder im Alter von drei Monaten, sieben und 14 Jahren. Alle mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden, auch ein Notarzt war im Einsatz. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizeidirektion Hannover ein Schaden von rund 8000 Euro. Die Bundesstraße 65 musste an der Kreuzung zur Straße Mühlenfeld von etwa 20.30 bis 22.30 Uhr gesperrt werden.

Eine 56-jährige Frau war mit ihrem BMW Mini von Köthenwald kommend Richtung Lehrte-Ahlten mit dem Ford Fiesta einer 30-Jährigen zusammengestoßen, als sie nach links in die Straße Mühlenfeld abbiegen wollte und dabei den entgegenkommenden Ford übersah. Bei der Kollision wurden die 56-Jährige schwer, die 30-Jährige und ihre drei Kinder leicht verletzt. Der ebenfalls alarmierte Notarzt hatte die Einsatzstufe daraufhin auf den sogenannten Massenanfall erhöht. Zwei Rettungswagen waren im Einsatz, und auch die Berufsfeuerwehr Hannover war mit dem organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes vor Ort.

B 65 zwei Stunden gesperrt

Zudem wurde die Ortsfeuerwehr Ilten alarmiert, um die Unfallstelle zu sichern. Sie leuchtete die Kreuzung mit beginnender Dunkelheit aus und nahm die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf, um die Fahrbahn wieder verkehrssicher zu machen.

Ein Notarzt und die Besatzungen zweier Rettungswagen kümmerten sich um die Verletzten. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Von Oliver Kühn