Das TVE-Blasorchester ist das größte Laienorchester Sehndes. Das rund 50-köpfige Ensemble lädt zusammen mit dem Kulturverein Sehnde für Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. Januar, jeweils um 16 Uhr zu Neujahrskonzerten ins Forum der KGS Sehnde ein.

Eine der Musikerinnen ist Cordula Kaufmann, die an den beiden Nachmittagen mit ihrem Tenor-Saxofon zu sehen und zu hören sein wird. Die Sehnderin spielt fast von Beginn an in dem Orchester mit. „Es wird ein tolles Programm, von dem wir nicht zu viel verraten wollen“, erklärt Kaufmann, die die Abteilung beim TVE leitet. Sie ist seit vielen Jahren aktiv als Musikerin dabei, erst im Alter von mehr als 40 Jahren kam sie zum Saxofonspielen. „Ich hatte als Kind Flöte gespielt und wollte unbedingt wieder ein Holzblasinstrument spielen“, sagt sie. „Das Saxofon ist nicht so schwer zu erlernen, deshalb habe ich mich dafür entschieden.“

Auch ihr Mann, der in seiner Jugend kein Instrument erlernt hatte, kam erst spät zum Euphonium, der sogenannten kleinen Tuba. „Es macht einfach Spaß, in einem solchen Klangkörper mitzuwirken“, erklärt Cordula Kaufmann die Motivation. Inzwischen spielen auch ihre beiden Kinder Blasinstrumente.

Blasorchester sucht noch Mitstreiter

Das Blasorchester ist für alle Musikinteressierten offen. „Wir suchen noch Mitstreiter, auch Anfänger“, sagt Kaufmann. Ein Blasinstrument wie Flöte, Klarinette, Trompete, Posaune oder eben Saxofon könne man auch in höherem Alter noch lernen, meint die Musikerin. Das Orchester habe Profimusiker an der Hand, die dann auch entsprechenden Instrumentalunterricht erteilten. Schon nach relativ kurzer Zeit könne man an den Orchesterproben teilnehmen – zunächst im Musiktreff alle drei Wochen, danach auch im wöchentlich übenden Hauptorchester.

Das Laienorchester, das in den Neunzigerjahren aus einem Spielmannszug hervorging, hat für die beiden Neujahrskonzerte mehrere Wochen lang intensiv geprobt. Bei den Auftritten im Forum der KGS Sehnde werden jeweils rund 50 Musiker auf der Bühne stehen. „Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage“, sagt die TVE-Abteilungsleiterin. Das Repertoire reiche von Filmmusik aus „Die Maske des Zorro“ bis hin zu sinfonischen Melodien sowie Stücken von Jacques Offenbach.

Die beiden Konzerte beginnen jeweils um 16 Uhr, Einlass ins KGS-Forum, Papenholz 11, ist bereits um 15 Uhr. Der Kulturverein der Stadt Sehnde wird die Konzerte eröffnen und bietet Getränke und Kuchen an. Für das Konzert am Sonnabend, 18. Januar, gibt es noch einige Restkarten. Vereinzelte Karten sind auch für das Konzert am Sonntag, 19. Januar, bei Cordula Kaufmann unter Telefon (0 51 32) 20 73 oder per E-Mail an info@blo-sehnde.de erhältlich. Sie beantwortet auch Fragen zum Instrumentenunterricht und zur Teilnahme am Orchester.

Von Patricia Oswald-Kipper