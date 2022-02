Haimar

Die Stiftung Orgelklang ernennt die historische Orgel in der Kirche St. Ulrich in Sehnde-Haimar zu ihrer „Orgel des Monats Februar 2022“. Zusätzlich fördert sie die Sanierung der seit dem Jahr 2007 stillgelegten Orgel mit 10.000 Euro. Das sogenannte Kegelladen-Instrument aus dem Jahr 1886, einst von der hannoverschen Firma „P. Furtwängler & Hammer“ mit 15 Registern erbaut, gehöre zu den wenigen noch gut erhaltenen Zeugnissen der Orgelbaukunst der Jahrhundertwende, hebt die Stiftung hervor.

Die 2008 von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründete Stiftung mit Sitz in Hannover hat sich der Erhaltung und Wiederherstellung von historischen Orgeln in evangelischen Kirchengebäuden in Deutschland verschrieben und ernennt in jedem Monat eine „Orgel des Monats“. In diesem Jahr fördert sie 13 Projekte mit insgesamt rund 50.000 Euro.

Orgelsanierung kostet voraussichtlich 75.000 Euro

Eine Sanierung der Orgel in St. Ulrich kostet voraussichtlich 75.000 Euro. Seit gut zehn Jahren sammelt die Gemeinde Spenden für die Generalüberholung des historischen Instruments. Neben der Förderung durch die Stiftung Orgelklang bezuschusst außerdem die Klosterkammer Hannover die Sanierung mit 15.000 Euro, wenn die Gemeinde eine gesicherte Gesamtfinanzierung nachweisen kann. Doris Fischer, erste stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands der neuen Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar, geht davon aus, dass die Gemeinde etwa ein Drittel der Kosten selbst aufbringen muss. Über freiwilliges Kirchengeld, geziele Spenden, Kollekten und einige größere Einzelspende sind seit dem Jahr 2013 mittlerweile mehr als 15.000 Euro zusammengekommen.

Sobald die Finanzierung steht soll die Sanierung der Orgel in der St. Ulrich Kirche in Haimar beginnen. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Sobald die Finanzierung steht, könnte die Sanierung beginnen. Orgelbauer Emil Hammer aus Hemmingen wird dann die Orgel in ihre Einzelteile zerlegen und die nötigen Arbeiten in seiner Werkstatt vornehmen. Dabei werden Pfeifen ausgebeult und repariert, Tastenbeschläge überarbeitet, Teile abgedichtet und die Orgelbank stabilisiert. Schätzungsweise zwei bis drei Monate würde die Generalüberholung dauern.

Benefizkonzert soll weitere Spenden bringen

Um noch weitere Spendengelder zu akquirieren, lädt die Kirchengemeinde St. Ulrich am Sonntag, 20. Februar, zu einem Benefizkonzert ein. Ab 18 Uhr stehen mehrere Musiker auf der Bühne, unter anderem die Junge Combo mit Gemeindepastorin Damaris Frehrking, Frank Ohnesorge, die Band To Be Named sowie Karl-Heinz Riesch. Der Gemeindepastor Sebastian Hohensee und der Organist Gerhard Mumme musizieren mit Orgel und Trompete.

Doris Fischer vom Kirchenvorstand (links) und Pastorin Ricarda Schnelle freuen sich, dass im Zuge der Orgelsanierung auch die Orgelbank stabilisiert wird und die Tastenbeläge überarbeitet werden. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Die Kirchengemeinde bittet um eine Anmeldung zum Konzert über www.kirche-sehnde.de, per E-Mail an kg.sehnde@evlka.de oder über die Pfarrbüros Sehnde, Telefon (05138) 616400, und Rethmar, Telefon (05138) 616613. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel und aller Voraussicht nach Maskenpflicht am Platz. Der Eintritt ist frei, aber um Spenden wird gebeten.

Von Gabriele Gerner