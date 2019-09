Sehnde

Dieser Sommer war im Vergleich zum Vorjahr teilweise sehr unbeständig – und das zeigt sich im Waldbad Sehnde auch an den Besucherzahlen. Nach Angaben von Schwimmmeister Frank Marutschke sind in dieser Saison rund 26.000 Besucher bisher gezählt worden. Damit fällt die Bilanz im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht nur deutlich niedriger aus, sondern hat sich auch fast halbiert. Das Waldbad hatte 2018 mit 50.000 Gästen einen Rekord geknackt.

Das vergangene Jahr sei aber auch ein Ausnahme-Sommer gewesen. „Wir hatten vier Monate durch die Bank weg gutes Wetter – und 24 Grand Celsius im Becken“, erinnert sich der Schwimmmeister und erklärt damit die fast um die Hälfte reduzierte Besucherzahl. Gleichwohl sei der diesjährige Sommer auch sehr gut gewesen. „Und immerhin ist eine durchschnittliche Temperatur von 22 Grad im Schwimmbecken gemessen worden.“

Viele Fundstücke liegengeblieben

Dabei haben die Gäste viele ihrer Sachen vergessen. Unter den Fundstücken sind 40 Handtücher, diverse T-Shirts, Taucherbrillen, Badeschlappen und Spielzeug. Drei Kunststoffkisten sind randvoll. „Da ist mal wieder ordentlich was zusammengekommen“, sagt Schwimmmeistergehilfin Sonja Klemke. Klemke zeigt auch einen schwarzgrauen Rucksack. „Dieser liegt hier bereits seit der Saisoneröffnung am 15. Mai“, wundert sie sich. Irgendjemand habe zudem sein Schwimmbrett zurückgelassen. Dass Kinder etwas im Waldbad vergessen, komme durchaus häufiger vor, sagt Klemke: „Komisch ist aber, dass Flipflops in Größe 45-46 vergessen werden.“ Welcher Erwachsene ist denn da zu Fuß nach Hause? So oder so: Die Fundsachen können die Eigentümer noch bis Saisonende am nächsten Sonnabend, 14. September, im Schwimmbad abholen.

In der Dusche fänden Reinigungskräfte zudem immer mal wieder Badehosen und Bikini-Teile. Einiges werde von seinen Besitzern wieder abgeholt, anderes nicht. Diese Fundstücke lagern bis Saisonbeginn 2020 im Waldbad. „Ein Jahr müssen wir sie aufheben.“ Kaputte Sachen landeten danach in der Mülltonne. Gut erhaltene Kleidungsstücke gibt das Waldbad an eine Kleiderkammer in Hildesheim ab.

Saisonrekord mit 2009 Badegästen

Kassierer Paul Dettmar reinigt mit einem Gerät den Boden des Schwimmbeckens.

Keine zwei Wochen öffnet das Waldbad mehr seine Tore. Bis dahin wird Kassenkraft Paul Dettmar noch jeden Morgen mit der Reinigungsmaschine den Boden des Beckens von Sand und Schmutz befreien. „Mit einem Besucheransturm rechne ich nicht mehr, weil die Wetterprognosen nicht dafür sprechen“, sagt Marutschke. Deshalb glaube er auch nicht, dass die Saison verlängert werde. Zwar hätten am vergangenen Sonnabend noch 880 Gäste im Becken gebadet – an den Tagesrekord kommt diese Zahl aber nicht heran. „Den hatten wir mit 2009 Besuchern am 25. Juli“, berichtet der Schwimmmeister. „Man sollte aber niemals nie sagen“, sagt seine Gehilfin Sonja Klemke, die seit 18 Jahren im Waldbad tätig ist. Allerdings sei in dieser Zeit das Bad auch noch nie länger auf gewesen.

Die Freibadsaison endet am Sonnabend, 14. September, um 18 Uhr. Geöffnet ist das Bad bis dahin montags bis freitags jeweils von 13 bis 20 Uhr. Sonnabends und sonntags können die Besucher schon ab 10 Uhr schwimmen. Die Wassertemperatur beträgt aktuell etwa 20 Grad Celsius. Die Fundsachen können noch bis zum Saisonende abgeholt werden. Nachfragen sind dort unter Telefon (0 51 38) 61 69 00 möglich.

Die Saison endet im Sehnder Waldbad am 14. September.

Kassierer Paul Dettmar reinigt mit einem Gerät den Boden des Schwimmbeckens. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

