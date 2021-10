Sehnde

Nach zwei Lockdowns und monatelanger Zwangsschließung bietet die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen eine neue Perspektive für die Gastronomie: Dort, wo nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben (2-G-Regel), entfallen künftig im Gegensatz zur 3-G-Regel die Maskenpflicht und gelten lockerere Abstandsregelungen. Aber was halten die Sehnder Gastronomen von diesem Prinzip?

Gastronomen zögern, 2-G-Regel umzusetzen

Das Parkhotel Bilm will seinen Betrieb auf jeden Fall unter Einhaltung der 3-G-Regel fortsetzen. „Das hat sich so eingespielt“, sagt Geschäftsführerin Sylvia Hatesuer. Sonst müsste das Brautpaar bei einer Hochzeit Gäste ausladen, wenn diese nicht geimpft oder genesen seien. „Diese Entscheidung möchten wir unseren Kunden überlassen“, fügt Hatesuer an.

Gastwirt Otto Nawo aus Dolgen will mit einer Kombination aus der 2-G- und 3-G-Regel arbeiten. Quelle: Susanne Hanke (Archiv)

Dieser Argumentation schließt sich auch das Restaurant Matyar an. Chef Genco Matyar betont ebenfalls, dass man nicht vorhabe, zur 2-G-Regelung zu wechseln. „Wir möchten niemandem auf die Füße treten“, sagt der Wirt, auch wenn die meisten Besucher des Restaurants schon geimpft seien. Das Restaurant mit mesopotamischer Küche hat erst im vergangenen Oktober geöffnet und musste während des Lockdowns auf den Außer-Haus-Verkauf setzen.

Auch der Gasthof Erfurth in Müllingen möchte nicht auf die 2-G-Regel umsteigen. Die Zeit des langen Lockdowns sei hart gewesen, jetzt freue er sich über jeden Gast, sagt Wirt Andreas Erfurth: „Die meisten sind eh schon geimpft.“ Wäre es eine Vorgabe, nur noch Geimpfte und Genesene zu bewirten, würde man sich aber daran halten. „Ich möchte das aber nicht selbst entscheiden, ob ich Leute auf Grund ihres Impfstatus bewirte oder nicht“, erklärt der Gastronom. Denn er habe auch Angst vor den Reaktionen in den sozialen Medien, wenn sich einzelne ausgeschlossen fühlen würden. Dann komme es schnell zu Anfeindungen. Oberste Priorität habe, dass der Betrieb laufe.

Tests könnten Kunden abhalten

Dagegen überlegt Themis Kaltremtzis, Gastronom des Bistro Classic an der Peiner Straße, noch, ob er jetzt nach dem Ende der kostenlosen Bürgertests auf die 2-G-Regel umsteigt. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Gäste viel Geld für einen Test bezahlen werden, nur um eine Pizza zu essen. „Auch jetzt schon kommen in unser Lokal eigentlich 95 Prozent Geimpfte“, erklärt er. Das Gasthaus Nawo in Dolgen möchte einen Kompromiss finden. Das Restaurant solle künftig nach dem 2-G-Modell betrieben werden, erklärt Betreiber Otto Nawo. „Die damit wegfallende Maskenpflicht stellt für meine Mitarbeiter eine Entlastung dar.“

Andererseits sei dies aber bei Versammlungen oder Beerdigungen schwer möglich. Wie die Betreiber des Parkhotels findet auch Nawo es ungünstig, Gäste einer Gruppe auszuschließen, die nur getestet sind. Daher möchte auch er bei derartigen Veranstaltungen weiter mit dem 3-G-Modell arbeiten.

Andere Gastronomen in der Region Hannover haben die neue Verordnung des Landes Niedersachsen unterschiedlich aufgenommen. Während auch in Burgdorf die Betreiber zu großen Teilen lieber im 3-G-Modell bleiben möchten, um keine Kunden zu auszuschließen, setzen Gastronomen in Burgwedel häufig auf die 2-G-Regelung, um ein Stück Normalität zurückzuerhalten.

Von Marie Pinkert