In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 stürmten die Schergen des sogenannten Dritten Reiches die jüdischen Synagogen und Geschäfte – diese Barbarei ist als Pogromnacht in die Geschichte eingegangen. Daran will die Projektgruppe Stolpersteine in Sehnde mit einer Gedenkfeier erinnern. „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – Ausgrenzung gestern und heute“ lautet der Titel der Veranstaltung, die am Sonnabend, 9. November, um 17 Uhr im Ratssaal und Foyer des Rathauses, Nordstraße 19, beginnt. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Ehemaliger Mitschüler wurde von den Nazis ermordet

Zum Gedenkprogramm gehören verschiedene Teile: So referieren Schüler der Grundschule Breite Straße über das Schicksal der jüdischen Sehnder Familie Rose, woran heute fünf Stolpersteine vor dem Haus an der Mittelstraße erinnern. Hans-Georg Rose (1927–1942) besuchte die Grundschule Breite Straße, musste sie nach massiver Ausgrenzung durch Lehrer und Mitschüler jedoch verlassen und wurde im Alter von 15 Jahren in einem Wald erschossen.

Zudem präsentieren die Konfirmanden der Kirchengemeinde Bolzum/Wehmingen einen Film zum Thema. Elvin Hülser, Geschäftsführer und Referent für Friedensfragen des Antikriegshauses in Sievershausen, spricht über „Arten der rhetorischen Ausgrenzung – früher und heute“. Darüber hinaus ist die Ausstellung „Opfer des Nationalsozialismus in Sehnde“ zu sehen, die im vergangenen Jahr um die Geschichte des jüdischen Friedhofs in Bolzum erweitert worden ist. Außerdem gibt es musikalische Beiträge und einen kleinen Imbiss.

