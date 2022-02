Köthenwald

Erneut ist es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde am Schnedebruch in Köthenwald zu einem Brand in einer Zelle gekommen. Nach Angaben der Stadtfeuerwehr Sehnde ist dabei am Sonnabendmittag ein Gefangener leicht verletzt worden. Die Ortsfeuerwehren aus Ilten und Sehnde rückten gegen 13.30 Uhr an und erkannten sofort Flammen und Rauch in der Zelle. Mitarbeiter der JVA hatten den Insassen aber bereits in Sicherheit gebracht. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten den Brand in dem Zellentrakt dann schnell löschen. Danach musste der Bereich noch aufwendig mit einem Hochleistungslüfter bereinigt werden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Der verletzte Insasse sei durch einen Notarzt vor Ort ambulant versorgt, aber nicht in ein Krankenhaus transportiert worden, teilte Feuerwehrpressesprecher Tim Herrmann mit.

Von Oliver Kühn