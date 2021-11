Sehnde

Schon im Sommer dieses Jahres konnten drei Gefangene in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde ihre Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik mit sehr guten Ergebnissen abschließen. Doch für Florian K. wurde es erst jetzt so richtig spannend: Nach einer zweijährigen Ausbildung in der Fachrichtung Zerspanung im Gefängnis am Schnedebruch hat der 34-Jährige seine Prüfung mit der Note „sehr gut“ abgelegt. Nach Angaben von Karsten Rehse, Bildungsbeauftragter der JVA Sehnde, hat er dabei 95 von möglichen 100 Punkten erreicht – das war im Bereich der Industrie- und Handelskammern (IHK) bundesweit das beste Ergebnis.

Florian K. war zuvor bereits als Landesbester ausgezeichnet worden. Jetzt überreichte ihm Professor Günter Hirth von der IHK Hannover die Urkunde und eine Plakette mit dem Aufdruck „Azubis 2021 – Unsere Besten“.

Für ein Leben ohne Straftaten

Der stellvertretende Anstaltsleiter Torsten Vehma versicherte dem Gefangenen, mit dem guten Prüfungsergebnis habe er nach der Entlassung „alle Möglichkeiten, eine gut bezahlte Arbeit zu bekommen“: Das sei eine gelungene Vorbereitung für ein Leben ohne Straftaten. Die Bildung hinter Gefängnismauern kann ein ganzes Leben verändern. So wolle Florian K. jetzt „noch einen obendrauf setzen“, kündigte Rehse an: Nach einer weiteren, 18 Monate dauernden Fortbildung wolle er den Gesellenbrief als Zerspanungsmechaniker erwerben.

In der JVA Sehnde, einer Vollzugseinrichtung für männliche Erwachsene mit einer Kapazität von 529 Haftplätzen, werden im Bereich der Aus- und Weiterbildung der Gefangenen sowohl schulische als auch berufliche Maßnahmen angeboten. Zwischen August 2020 und Juli 2021 haben 140 Gefangene etwa an Sprachkursen teilgenommen oder sich als Lagerlogistiker oder Glas- und Gebäudereinigerhelfer qualifizieren lassen. Ganz oben steht bei vielen Häftlingen die Berufswegeplanung.

Die Metallausbildung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Berufsbildenden Schule Hannover. Für den theoretischen Unterricht kommen Berufsschullehrer in das Gefängnis. Im praktischen Teil werden dort mit rechnergestützten Maschinen unter anderem Büromöbel und Grills hergestellt.

Von Thomas Böger