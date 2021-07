Sehnde

Gut Ding will manchmal Weile haben: Bereits im März 2017 hatte sich die Gruppe SPD/Grüne  im Sehnder Rat für die Einrichtung eines Familienzentrums in der „Familienstadt Sehnde“ stark gemacht. Am Montag nun haben sich die Mitglieder des Ausschusses Kindertagesstätten und Jugend nun mit dem vorgesehenen Betriebsführungsvertrag für das Familienzentrum mit angeschlossener Kindertagestätte beschäftigt.

„Auch wenn die Vorlage relativ üppig ist, eigentlich ist es nichts großartig anderes, als das, was wir schon einmal beschlossen haben“, beschied die Ausschussvorsitzende Andrea Gaedecke (SPD) den Politikerinnen und Politikern beim Aufrufen des Tagesordnungspunktes. Nötig machte eine erneute Abstimmung lediglich eine Änderung der Vertragspartner. Wie geplant, soll der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Burgdorf die Trägerschaft der Einrichtung übernehmen. Allerdings wird nun die Infrastruktur Sehnde die Kita mit angegliedertem Familienzentrum im alten Pfarrgarten der Kreuzkirchengemeinde zwischen Nord- und Mittelstraße bauen – und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, die Stadt Sehnde.

Änderung der Vertragspartner macht Neuabstimmung nötig

Deshalb muss der Erbbaurechtsvertrag über die Grundstücksnutzung auch zwischen der Infrastruktur Sehnde als Investor und der Kirche als Eigentümerin abgeschlossen werden – und nicht zwischen der Stadt und dem Kirchenkreis. Diesen Verträgen hatte der Ausschuss seinerzeit bereits zugestimmt. „Es handelt sich lediglich um redaktionelle Änderungen“, sagte Iris Jungclaus vom Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend. Weil sich an den Eckdaten – entstehen soll ein Neubau, in dem eine Kita mit drei Gruppen sowie das Familienzentrum mit Elterncafé untergebracht werden sollen – sonst nichts ändert, sahen die Vertreter der Parteien auch keinen größeren Diskussionsbedarf und stimmten den Vertragsunterlagen zu.

Einen Punkt klammerten sie jedoch aus: Die Zusammensetzung des geplanten Beirats. Der parteilose Ratsherr Fritz Wilke wies darauf hin, dass laut Vertrag jeweils ein Vertreter der Ratsfraktionen dabei sein solle. Hieraus ergebe sich die grundsätzliche Frage, ob die Kräfteverhältnisse im Rat auch im Beirat abgebildet werden sollten. „Man muss einen Mittelweg finden“, meinte Florian Schuchardt von den Grünen. Dem stimmte Wolfgang Ostermeyer (AFD) ausdrücklich zu. Jetzt liegt es am Verwaltungsausschuss, der am 19. Juni über den Vertrag befindet, einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten.

Von Sandra Köhler