Rethmar

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar geht gezielt auf Neuzugezogene in den Ortsteilen zu: Die Pastorinnen Ricarda Schnelle und Damaris Frehrking sowie Pastor Sebastian Hohensee bieten dafür sogenannte Haussegnungen an. Auf das neue Angebot hat Schnelle gemeinsam mit Christiane Krüger und Christina Kinder vom Gemeindeentwicklungsausschuss jetzt im Neubaugebiet Rethmar-West aufmerksam gemacht und am Zaun des kirchlichen Friedhofs ein großes Banner aufgehängt.

Die dazugehörigen Flyer können sich Interessierte aus einer Box mitnehmen, die ebenfalls am Zaun angebracht ist. Die Flyer sollen demnächst auch noch in Dolgen, Evern und Gretenberg verteilt werden, die ebenfalls zur Gesamtkirchengemeinde gehören.

Angebot auch für Nicht-Kirchenmitglieder

„Mit diesem Angebot wollen wir insbesondere auf die Menschen zugehen, die ein Haus in den Neubaugebieten beziehen“, erklärt Pastorin Ricarda Schnelle. Die Aktion ist kostenlos und richtet sich auch an Nicht-Kirchenmitglieder. „Sie ist für alle gedacht, die sich in irgend einer Form räumlich verändern“, erklärt Schnelle. Das Pastorenteam hat festgestellt, dass sich Menschen zunehmend Begleitung an Übergängen oder Eintritten in neue Lebensphasen wünschen. Das könnten etwa auch berufliche Wechsel, Trennungen oder der Auszug der Kinder sein.

Das ist die neue Homepage Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Sehnde und Haimar/Rethmar haben sich zum 1. Januar zu einer Gesamtkirchengemeinde zusammengeschlossen. Nach außen wird das nicht nur über ein neues Logo, einen gemeinsamen Gemeindebrief und einen neuen Namen sichtbar: Seit Kurzem gibt es auch einen gemeinsamen Internetauftritt: Auf kirche-sehnde.de finden sich unter anderem Informationen zur Gesamtkirchengemeinde, zu Taufen, Konfirmationen, Trauungen und zur Trauerbegleitung. Auch das Pfarrteam und der Gesamtkirchenvorstand stellen sich vor. Darüber hinaus informiert die Gemeinde über aktuelle Gottesdienste, ihre Kitas, Kirchen und Kapellen. Die Haussegnungen werden dort ebenfalls vorgestellt.

Anlässe für Haussegnungen bieten sich etwa beim Richtfest, beim Einzug oder beim Pflanzen eines Baumes im Garten. Die Haussegnung ist auch in Wohnungen möglich und kann zum Beispiel vor der Haustür, im Garten, am Küchentisch oder beim Gang durch die ganze Wohnung stattfinden. „Wir segnen dabei aber natürlich nicht das Haus oder die Wohnung, sondern die Menschen“, verdeutlicht Schnelle.

Kennlerngespräch im Vorfeld

Kinder betont ergänzend, dass für die Haussegnung keinesfalls eine Art Gegenleistung erwartet werde. Es müsse sich niemand verpflichtet fühlen, dann in die Kirche einzutreten. Im Vordergrund der Aktion stehe nicht das Ziel der Mitgliederwerbung. „Wir möchten die Menschen vor allem willkommen heißen“, betont Kinder.

Lesen Sie auch: Sebastian Hohensee ist seit Ende Juni neuer Pastor der Gesamtkirchengemeinde

Wer sich eine Haussegnung wünscht, kann dafür mit einem der beiden Pfarrbüros Kontakt aufnehmen. Die Pastorinnen kommen dann zu den Interessierten nach Hause, um sich gegenseitig kennenzulernen und einen passenden Termin für die Segnungsfeier und die passende Form abzusprechen. Denkbar sei zum Beispiel, dass für die Andacht im kleinen Kreis lediglich die Familie zusammenkommt oder auch die Nachbarschaft zum anschließenden Grillen eingeladen wird. „Und natürlich hängt alles auch von den aktuellen Inzidenzen und Corona-Vorgaben ab“, betont Krüger.

Das Pfarrbüro Sehnde ist unter Telefon (0 51 38) 61 64 00 oder per E-Mail an kg.sehnde@evlka.de erreichbar. Das Pfarrbüro in Rethmar können Interessierte unter Telefon (0 51 38) 61 66 13 oder per E-Mail an kg.haimar-rethmar@evlka.de kontaktieren.

Von Katja Eggers