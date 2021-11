Rethmar

Der Adventsnachmittag der Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar ist am Sonnabend im kleinen Kreis über die Bühne gegangen. Zu den Aktionen in und an der stimmungsvoll illuminierten St.-Katharinen-Kirche in Rethmar kamen nur wenige Besucher. „Das war in Anbetracht der derzeitigen Corona-Situation aber abzusehen“, erklärte Pastorin Damaris Frehrking.

Beim Adventsnachmittag der Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar ist die Kirche in Rethmar stimmungsvoll illuminiert. Quelle: Katja Eggers

Denen, die da waren, bot sich jedoch ein abwechslungsreiches und mit viel Herz arrangiertes Programm. Kinder konnten mit Teamern etwa T-Shirts mit Stofffarbe bemalen. Kerstin Hawraneck vom Kirchenvorstand las in der Kirche im Schein einer Stehlampe in einem gemütlichen Sessel sitzend vor dem Altar Weihnachtsgeschichten vor. Die Geschichte des kleinen Elfen Jonathan und von den verlorenen Wintervorräten von Eichhörnchen Flitzi hatte sie sogar selber geschrieben.

Die Teamer Nelson Menzel (von links), Jana Windmann und Indra Menzel bemalen T-Shirts. Quelle: Katja Eggers

Orgelsanierung soll 2023 starten

Vor dem Gotteshaus spielte der Posaunenchor Bolzum-Wehmingen Advents- und Weihnachtslieder. Die Besucher zeigten sich vor allem bei bekannten Stück wie „Oh, Tannenbaum“ oder „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ textsicher und sangen fröhlich mit. Am Stand nebenan gab es zur Stärkung Bratwurst und zum Aufwärmen Glühwein und heißen Kakao.

Konzert unter freiem Himmel: Der Posaunenchor Bolum-Wehmingen spielt Weihnachtslieder. Quelle: Katja Eggers

Der Adventsnachmittag bildete zudem den Auftakt einer großen Spendenaktion zugunsten zweier sanierungsbedürftiger Orgeln der Gemeinde. „Für das Instrument in Haimar benötigen wir rund 80.000 Euro und für die Orgel in Rethmar etwa 40.000 Euro“, erklärte Frehrking. Die Pastorin hofft, dass mit der Sanierung spätestens 2023 begonnen werden kann.

Von Katja Eggers