Rethmar

Freundschaften soll man bekanntlich pflegen. Das hat Tilman Kuban getan – und mit Jens Spahn einen hochkarätigen Gast für den Wahlkampf der CDU nach Sehnde geholt. Denn der Bundesvorsitzende der Jungen Union (JU) und Wahlkreiskandidat für den Bundestag Kuban sowie der Bundesgesundheitsminister Spahn kennen sich schon aus alten JU-Zeiten. Doch was ursprünglich als „Biergartentalk“ im Gutshof Rethmar angekündigt war, wurde spontan nach drinnen in den Kornspeicher verlegt – aus Sicherheitsgründen.

Die Polizei hatte Bedenken angemeldet, weil bei einem Wahlkampfauftritt von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet kürzlich in Erfurt ein sogenannter Querdenker auf die Bühne gestürmt war. Tatsächlich machten in Rethmar rund 50 Corona-Kritiker und Impfgegner mit Trillerpfeifen Lärm – im Biergarten wäre wohl kaum noch etwas zu verstehen gewesen. Rund 120 Besucher hatten sich für den Abend angemeldet – davon seien die Hälfte keine Parteimitglieder gewesen, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Lutz Lehmann. Mit der Veranstaltung habe die Sehnder CDU ihren Kommunalwahlkampf abgeschlossen.

„Eine typische Politikerantwort“

Spahn dagegen ist noch im Wahlkampfmodus – geht es für ihn doch bei der Bundestagswahl am 26. September auch um den eigenen Job. Der 41-Jährige nannte die Corona-Pandemie ein „globales Naturereignis“ und die „größte Krise in der Geschichte der Bundesrepublik, mit den stärksten Eingriffen für die Bürger“. „Dafür sind wir aber ganz gut durchgekommen.“ In England mit seinen 56 Millionen Einwohnern etwa habe es doppelt so viele Todesfälle gegeben.

Auch junge Sehnder beteiligten sich an der Fragerunde. Quelle: Oliver Kühn

Kuban leitete später die Fragerunde ein. Eigene Themenschwerpunkte hatte der Stadtverband nicht gesetzt, sondern wollte die Besucher zu Wort kommen lassen. „Jens hat auch keine Probleme, sich kritischen Fragen zu stellen“, sagte der 34-Jährige. Doch so kritisch waren die Fragen dann nicht. Warum Spahn keine Impfpflicht einführen wolle, obwohl er andererseits Lohnausfall für Ungeimpfte in Quarantäne fordere, fragte keiner. Auf die Nachfrage aus der Schüler-Union, wie er die Impfquote erhöhen wolle, antwortete der Minister, dass er weiter Aufklärung betreiben und für Impfungen werben wolle. Drei von vier Erwachsenen hätten sich schließlich dafür entschieden. „Eine typische Politikerantwort eben“, urteilte der Schülervertreter.

Keine Akademisierung der Pflegeberufe

Viele Fragen waren sehr speziell. Warum mit der neuen Pflegereform, die derzeit auf Eis liegt, Sachleistungen um 50 Prozent gekürzt werden sollen, wollte etwa die Betreiberin einer Tagespflege wissen. „Weil wir wieder zu dem alten Modell der Tagespflege zurückkehren wollen“, antwortete Spahn. Denn diese habe ursprünglich pflegende Angehörige entlasten sollen, sei jetzt aber zu einer Ergänzung für betreutes Wohnen geworden. Man müsse die Kosten im Gesundheitswesen einfangen, denn diese seien in den vergangenen 17 Jahren kontinuierlich gestiegen.

Autogrammjäger: Ein älterer Besucher freut sich über die Unterschrift des Ministers, bei jüngeren war eher ein Selfie angesagt. Quelle: Oliver Kühn

Auch Pflegepersonal, auf das die Gesellschaft im Zuge der Corona-Pandemie gerade einen neuen Blick wirft, meldete sich zu Wort. Wie man dies künftig entlasten könne, wollte eine Mitarbeiterin wissen. „Mit besserer Bezahlung und mehr Stellen“, entgegnete Spahn. Investitionen ins Gesundheitswesen zulasten der Pflege dürfe es nicht mehr geben. „Aber diesen Weg haben wir gerade erst beschritten.“

Dabei müsse aber auch die Pflege helfen, denn die meisten ambulanten Pflegedienste seien Familienunternehmen. Auch sei er dafür, das Schulgeld abzuschaffen – gerade in einer Branche mit Fachkräftemangel. „Dass man für eine Ausbildung Geld mitbringen muss, ist gaga.“ Ebenso halte er nichts von einer „Akademisierung der Pflegeberufe“.

50 Corona-Gegner pöbeln

Wie private Krankenhausträger künftig Investitionen alleine stemmen sollen, wenn das Land nicht helfe, wollte Holger Stürmann wissen, Geschäftsführer des Klinikums Wahrendorff. Spahn verteidigte das deutsche Gesundheitssystem, mit dem man im Gegensatz zu dem privaten in Amerika oder dem öffentlichen in England gut durch die Pandemie gekommen sei. Er sprach sich für eine Gesundheitsversorgung in der Fläche aus – eine Diskussion, die etwa auch um das Lehrter Klinikum geführt wurde –, aber auch für Konzentration. „Nur acht Prostataoperationen im Jahr sollte ein Krankenhaus nicht machen.“

Rund 50 Impfgegner machten vor dem Gutshof Lärm mit Trillerpfeifen - stets beobachtet von der Polizei. Quelle: Oliver Kühn

Während drinnen diskutiert wurde, machten draußen rund 50 Gegner der Corona-Maßnahmen Lärm mit Trillerpfeifen, skandierten „Spahn muss weg“ und pöbelten etwa mit Schildern, auf denen das Wort „Verbrecher“ stand. Als ein Teilnehmer einen Pressevertreter bedrohte, griff die Polizei ein und hielt eine Gefährderansprache.

Von Oliver Kühn