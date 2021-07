Sehnde

Schon im nächsten Jahr könnte in Sehnde ein Gesundheitszentrum entstehen. Der Sehnder Unternehmer Joachim Plate plant an der Peiner Straße einen Gebäudekomplex für Ärzte und medizinische Dienstleister.

Dafür soll das derzeitige Postverteilzentrum an der Peiner Straße genutzt und umgebaut werden. Im vorderen Bereich will Plate einen zwei- bis dreigeschossigen Neubau mit rund 400 Quadratmetern Grundfläche andocken.

Künftige Mieter könnten Synergien nutzen

Insgesamt 2300 Quadratmeter auf zwei bis drei Etagen sollen später den Ärzten und entsprechenden Dienstleistungsunternehmen wie Apotheken, Optikern und Physiotherapeuten in dem Gebäudekomplex zur Verfügung stehen. Die Gebäude sollen hochmodern und auf die Bedürfnisse der Mediziner ausgerichtet sein – etwa mit entsprechend großen Fahrstühlen zum Transport der Patienten. Auch ein Bistro, in dem die Patienten ihre Wartezeit verbringen können, hat Plate eingeplant. Vor dem Gebäude sollen rund 40 Parkplätze zur Verfügung stehen. Der Unternehmer geht bei dem Bauvorhaben von einer Investition von 1,8 Millionen Euro aus.

Plate sieht viele Vorteile in einer solchen zentralen Einrichtung. „Die Patienten haben alles an einem Ort, das spart Zeit und Wege.“ Ihnen werde ein großes Spektrum gesundheitlicher Versorgung und Hilfe geboten. Auch die Ärzte profitierten von einem Gesundheitszentrum. Sie könnten etwa Synergien nutzen, beispielsweise medizinisches Gerät und Schulungsräume teilen. Das fachübergreifende Zusammenwirken könne weiterhin die Diagnostik und die Therapieerfolge erhöhen, ist Plate überzeugt.

Das bestehende Gebäude aus dem Jahr 2013 soll umgebaut werden. Vorn ist ein Neubau mit direktem Zugang zur Peiner Straße geplant. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Für die aus allen Nähten platzende Post will Plate auf dem hinteren Teil des Grundstücks ein neues Gebäude mit einer Fläche von 800 bis 1.000 Quadratmetern errichten. Er plant hier mit einer Investition von einer Million Euro.

SPD und Grüne wollen mit Immobilie Fachärzte anlocken

Die Sehnder SPD und die Grünen haben sich das Konzept jetzt von Plate vor Ort erläutern lassen. Sie unterstützen das Vorhaben. Das Projekt biete die Möglichkeit, Ärzte und medizinische Dienstleistungen konzentriert an einem Ort unterzubringen, sagt Max Digwa, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion und Sprecher der Gruppe SPD und Grüne. Die Lage an der Peiner Straße sei zentral und der Standort gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Digwa sieht in einem solchen Angebot auch eine Chance, gegen den Fachärztemangel in Sehnde vorzugehen. Sozialdemokraten und Grüne wollen auch ihre politischen und persönlichen Kontakte nutzen, um Mediziner nach Sehnde zu bekommen. Denn diese bevorzugten zuletzt meist die doppelt so große Nachbarstadt Lehrte. Sie bildet zusammen mit Sehnde bei der kassenärztlichen Vereinigung ein Versorgungsgebiet. Digwa hält es jedoch für möglich, mit einer attraktiven Immobilie wie einem Gesundheitszentrum künftig auch mehr Fachärzte nach Sehnde locken zu können. „Ansprechende Räumlichkeiten und mögliche Synergieeffekte sind sicher auch Kriterien, die entscheiden, wo sich ein Arzt niederlässt“, sagt er. 

Laut Investor Plate könnte der Komplex Ende nächsten Jahres schon stehen. Der Unternehmer hat für sein Vorhaben auch schon zwei Interessenten aus dem Bereich der medizinischen Dienstleister. Er hofft, dass er in den nächsten Monaten genug potenzielle Mieter findet, um die Planungen fortsetzen zu können. Die künftigen Mieter sollen von Beginn an eingebunden werden.

