Sehnde

Mehrere Rollstühle und Gehilfen, einige Rollatoren, ein Sterilisator, ein Toilettenstuhl und ein EKG-Gerät zur Herzuntersuchung: Bei der Sammlung der Sehnder Gewerkschaftssenioren ist diesmal viel medizinisches Gerät zusammengekommen. Ob die gebrauchten Artikel aus Arztpraxen oder Krankenhäusern stammen, konnte Sammler Manfred Müller gar nicht so genau sagen. „Das wird abgegeben, und wir lagern es dann bis zur Abholung in der Scheune von Bauer Bortfeld“, erklärt er.

Lesen Sie auch: Perfektes Tauschgeschäft: Brillen für Osteuropa, Räder für Afrika

Anzeige

Abgeholt wurden die Spenden nun wie immer von Helfern des Vereins Arbeit und Dritte Welt aus Hildesheim. Uwe Kuhställer und sein Team rückten mit dem Transporter an, luden die Sachen auf die Ladefläche und sicherten sie mit einer Plane. Weil bei der Sammlung so viel zusammengekommen war, musste die Truppe an dem Tag auch gleich noch ein zweites Mal anrücken.

Arbeitslose arbeiten Geräte wieder auf

Neben den medizinischen Geräten nahmen die Helfer auch zwölf Fahrräder, zwei Kinderroller, sechs Nähmaschinen und zwei Wäschemangeln mit. In der Werkstatt des Vereins in Hildesheim werden die Dinge von Langzeitarbeitslosen repariert und aufgearbeitet und dann in Entwicklungsländer verschickt. „Die medizinischen Geräte werden bestimmt noch gute Dienste in Krankenhäusern leisten und gehen vermutlich nach Eritrea“, sagt Müller. Auch Nähmaschinen sind dort eine große Hilfe. Wer eine besitzt, kann mit dem Lohn für die Arbeit seine ganze Familie ernähren. Bei der Sammlung im Oktober waren so viele Geräte wie noch nie zusammengekommen: 15 Koffernähmaschinen, 32 alte Modelle mit Tisch und eine Stickmaschine – eine davon über persönliche Kontakte sogar aus Polen.

Wer eine Nähmaschine in Eritrea besitzt, kann mit der Arbeit und dem dafür eingenommenen Geld seine ganze Familie ernähren. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Wegen Corona keine Abholung möglich

Die Sehnder Gewerkschaftssenioren sammeln schon seit Jahren gebrauchte Werkzeuge, Geräte und Fahrräder für die Dritte Welt. Immer wieder sind sie in der Vergangenheit ausgerückt, um bei den Spendern schweres Gerät persönlich abzuholen. „Das geht wegen Corona aber derzeit nicht. Die Leute müssen die Dinge selbst bringen“, sagt Jürgen Falkenhagen, der die Sammler unterstützt. Wer etwas abzugeben hat, kann sich unter Telefon (0 51 38) 97 48 an Manfred Müller wenden.

Von Katja Eggers