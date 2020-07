Sehnde

In der Corona-Pandemie hat das regelmäßige Händewaschen eine neue Bedeutung bekommen. Seife tötet das Virus, egal ob mit warmen oder kaltem Wasser. Doch waschen sich Schüler mit kaltem Wasser weniger die Hände? Dieser Meinung ist die Gruppe CDU/ FDP im Rat der Stadt. Sie fordert deshalb nun in einem Antrag, alle Toilettenanlagen in Schulen mit Warmwasser auszustatten. Die Stadt hat bereits ausgerechnet, dass die Umrüstung der insgesamt 110 Handwaschbecken rund 85.000 Euro kosten würde.

CDU-Ratsherr Ralf Marotzke hatte das Thema mit einer Anfrage im Rat ins Rollen gebracht. Die Überprüfung durch die Verwaltung habe bestätigt, dass es in den Schulen an vielen Waschbecken nur kaltes Wasser gebe. „Das ist im Jahr 2020 nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht unseren Vorstellungen von einer modernen und gut ausgestatteten Schule“, sagt Marotzke, der auch Mitglied im Schulausschuss ist.

Grundschüler scheuen kaltes Wasser

Die Corona-Pandemie zeige, wie wichtig das Händewaschen ist. „Besonders Grundschüler waschen sich nach Beobachtungen der Lehrkräfte und Eltern aber lieber mit warmem Wasser die Hände.“ Die Schüler wuschen sich mit kaltem Wasser entsprechend seltener die Hände, so die Beobachtung. Besonders im Winter sei das für viele unangenehm. Weil Experten bei sinkenden Temperaturen auch wieder mit höheren Infektionszahlen rechnen, sei dies umso dringlicher.

Von allen Menschen werde die Einhaltung der Hygienevorschriften erwartet, dann müssten dafür auch die Bedingungen geschaffen werden – „besonders für unsere Kleinsten“, ergänzt Sepehr Sardar Amiri, Vorsitzender des Schulausschusses. Große Umbauten seien bei diesem Vorhaben nicht zu erwarten, eine Umsetzung sei technisch einfach. Über eine mögliche Investition muss nun der Rat entscheiden. Dieser tagt das nächste Mal am 20. August. In den Sommerferien dürfte eine mögliche Nachrüstung also nicht mehr umsetzbar sein.

Reinigungskosten deutlich gestiegen

Aber auch bei den Reinigungskosten in städtischen Gebäuden verursacht die Corona-Krise deutlich höhere Kosten. In den Klassen hatte die Stadt zusätzliche Desinfektionsmittel bereitgestellt, damit Stühle und Tische selbstständig gereinigt werden können. An der KGS-Gesamtschule gab es bis zu den Sommerferien zudem zweimal täglich eine Zwischenreinigung für stark frequentierte Kontaktflächen wie Türgriffe oder an Toiletten.

Die Verwaltung rechnet für die notwendigen intensiveren Arbeiten aufgrund der Hygienevorschriften mit einem monatlichen Mehraufwand von rund 20.000 Euro. Nach dem aktuellen Reinigungsvertrag ist das fast ein Drittel mehr als üblich. Bisher liegt der monatliche Reinigungsaufwand für die Standardleistungen in den Einrichtungen bei rund 65.000 Euro.

