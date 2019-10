Sehnde

Das ist ein Schreck nicht nur für die Stadt, sondern auch für viele Sehnder Eltern: Wegen „statischer Probleme“, so die offizielle Mitteilung, ist die Kindertagesstätte Ladeholz in Sehnde am Dienstag mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Bei einer routinemäßigen Gebäudeüberprüfung sei ein großer Riss in der Dachkonstruktion festgestellt worden, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf. Im Umfeld war sogar von einer Einsturzgefahr von Sehndes größter Kita die Rede. Die 130 Kinder aus sechs Gruppen mussten das Gebäude während des laufenden Betriebs am Vormittag sofort verlassen und werden bis auf Weiteres in drei anderen Einrichtungen untergebracht. Das Gebäude darf derzeit nicht mehr betreten werden.

Kinder werden verteilt

Für die Stadt ist die Situation ein Desaster. „Das ist eine Ausnahmesituation, uns bricht eine große Kita weg“, sagt Raulf. Man habe sich aber noch am Dienstag dazu entschieden, die Betreuung aufrechtzuerhalten statt die Kita ersatzlos zu schließen. Die Eltern würden am Donnerstag alle persönlich darüber informiert, wo ihre Kinder untergebracht werden. Deren Unbehagen über die Situation könne sie durchaus verstehen. Drei Gruppen werden jetzt im Hort der Grundschule Breite Straße, zwei im Hort Kunterbunt der Astrid-Lindgren-Schule und eine in der Kita Berliner Straße in Ilten im Bewegungsraum betreut. Die Horte seien geeignet, weil die Räume am Vormittag frei seien.

Personal will bereits auf Risse hingewiesen haben

Belastbare Ergebnisse hinsichtlich des Zustandes der Kita gebe es noch nicht, teilt die Stadt mit. Man wolle mit den Untersuchungen aber feststellen, ob wirklich eine Einsturzgefahr besteht. „Wir wollen nichts klein reden, aber auch nicht die Pferde scheu machen“, sagt Raulf. Nach Angaben aus dem Umfeld des Personals stellt sich die Situation dagegen anders dar. So seien die Schäden nicht bei einer routinemäßigen Kontrolle festgestellt worden, sondern die Erzieherinnen und die Leitung hätten eine Untersuchung gefordert, weil sich Risse an Wänden und Dellen in der Decke gezeigt hätten. Ein Gutachter von der Bauaufsicht der Region Hannover habe die Schäden dann am Dienstag bestätigt und die sofortige Schließung angeordnet. Um das Ausmaß zu erkennen, seien auch Wände geöffnet worden.

Flachdach ist marode

Wie es jetzt weitergeht, ist noch völlig offen. Denn die Kita Ladeholzstraße gilt seit Langem als marode. Die Kosten für die Sanierung des Gebäudes hat die Stadt im vergangenen Jahr auf mindestens 900.000 Euro geschätzt. Das größte Problem ist das Flachdach, auf dem nach Regengüssen oft Pfützen stehen. Allein 250.000 Euro hat die Stadt hier für eine Erneuerung einkalkuliert. „Das Dach ist total morsch“, heißt es aus dem Umfeld der Kita. Erst im vergangenen Jahr habe es einen großen Wasserschaden gegeben, bestätigt Raulf. Diesen habe aber die Versicherung bezahlt. Seit 2011 werde das Gebäude saniert, rund 114.000 Euro seien dafür bereits investiert worden. Dazu gehörten etwa Fenster, Beleuchtung, Sanitäranlagen, der Bodenbelag und die Holzvertäfelung.

Schon vor drei Jahren stand die Stadt vor der Frage, ob sie die Kita Ladeholzstraße sanieren oder gleich ganz neu bauen soll. Für einen Neubau mit Kauf des Grundstücks und Herstellung der Außenanlage standen rund 3,5 Millionen Euro in Rede, was damals als zu teuer galt. Zudem könne man nicht zwei Jahre lang auf eine Einrichtung mit sechs Gruppen verzichten, hieß es. Doch genau dieses Problem könnte nun akut werden.

