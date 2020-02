Bilm

Großer Feuerwehreinsatz an der Freienstraße: Insgesamt 51 Retter sind dort am Mittwochabend gegen 21 Uhr angerückt, um einen vermeintlichen Wohnungsbrand zu löschen. Augenzeugen hatten zuvor gesehen, wie Rauch aus Fenstern eines Hauses gedrungen war. Daraufhin hatte die Regionsleitstelle die Feuerwehren aus Bilm, Wassel, Ilten und Sehnde in Marsch gesetzt. Diese konnten jedoch schnell Entwarnung geben. In einer Küche war lediglich Essen derart stark angebrannt, dass Qualm nach draußen drang.

Die Feuerwehrleute müssen nicht löschen, sondern nur angebranntes Essen entsorgen und die Wohnung lüften. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Die Feuerwehrleute fanden bei ihrem Eintreffen an dem Gebäude darin noch zwei Frauen vor, welche sie nach draußen geleiteten. Die Frauen blieben nach Angaben von Feuerwehrsprecher Timmy Fiss unverletzt und mussten sich auch nicht in ärztliche Behandlung begeben. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung mit Hilfe eines Drucklüfters rauchfrei gemacht hatte, konnten die Bewohnerinnen wieder dorthin zurückkehren.

Der Großeinsatz war gegen 21.45 Uhr beendet. Er erregte enormes Aufsehen – auch weil die Rettungskräfte kurzzeitig die Ortsdurchfahrt sperren mussten. Das wiederum sorgte für Einschränkungen im Busverkehr.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Sehnde finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel