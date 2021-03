Sehnde/Bolzum/Wassel/Bilm

Der Große Rausputz in den Ortsteilen Bolzum, Bilm, Wassel und Höver läuft in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie anders: Am kommenden Sonnabend, 20. März, dem kalendarischen Frühlingsanfang, können keine großen Gruppen in Flur und Feldmark aufbrechen. Stattdessen müssen sich die Helferinnen und Helfer in kleinen Teams organisieren.

Müllsäcke und Sammelrouten im Dorfladen

Im vergangenen Jahr war das kollektive Müllsammeln ausgefallen. Diesmal sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu zweit losziehen oder nur als eine Gruppe aus einem Haushalt. In Bolzum sind dafür kostenlose Müllsäcke bis zu Beginn der Aktion im Dorfladen erhältlich. Im Dorfcafé liegt zudem eine Liste mit Sammelrouten aus. Die Mülltüten können an der Strecke stehen gelassen werden und werden später eingesammelt. Ortsbürgermeisterin Silke Lesemann (SPD) verspricht: „Im nächsten Jahr lassen wir die Aktion wieder wie gewohnt bei einer gemeinsamen Bratwurst ausklingen.“

Auch das Nachbardorf Wassel setzt auf das dezentrale Sammeln. Müllbeutel gibt es ab sofort bei Ortsbürgermeisterin Almuth Gellermann, Große Kampstraße 8. Die vollen Säcke sollen die Sammler mit nach Hause nehmen und zum Abholen am Dienstag, 23. März, vor das Haus stellen. In Wassel darf Sperrmüll entweder auf Gellermanns Hof gebracht oder selbst auf dem Wertstoffhof entsorgt werden.

Sperrmüll wird nur gemeldet

Der Ortsrat und die Jägerschaft Bilm rufen die Einwohnerinnen und Einwohner ebenfalls zum Großen Rausputz auf. Von 9 bis 11.30 Uhr werden Feld und Flur von den Altlasten befreit. Das Konzept ist ähnlich: Statt mit 60 Helferinnen und Helfern wie sonst üblich werden Gruppen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten gebildet. Abfallsäcke gibt es ab Freitag auf dem Hühnerhof Bartels, Im Winkel 4. Sperrmüll muss nicht entsorgt, sondern nur Aha zur Abholung gemeldet werden. „Es haben sich schon viele Bürgerinnen und Bürger zum Müllsammeln angemeldet“, freut sich Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer.

Auch in Hövers wird am Sonnabend das Dorf gesäubert. Die SPD hat darüber hinaus bei der Stadt die Ernennung von Umweltpaten beantragt, die ein Auge auf die Natur werfen und die Bevölkerung für Umweltthemen sensibilisieren sollen.

