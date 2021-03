Sehnde/Höver

Der Internet-Reifenhändler Delticom will sein derzeitiges Logistikzentrum von Höver in das geplante neue Gewerbegebiet Sehnde-Ost verlegen. Zwischen der Bundesstraße 65 und der Kommunalen Entlastungsstraße sollen auf einem neun Hektar großen Grundstück rund sieben Hektar mit zwei riesigen Hallenkomplexen überbaut werden. Das besorgt die Sehnder Grünen: Während die übrigen Parteien darin einen Ansiedlungserfolg sehen, halten die Grünen die Umsiedlung für einen Fehler. Logistikunternehmen sollten ihren Standort grundsätzlich an der Autobahn haben, um die Verkehrsbelastung so gering wie möglich zu halten, argumentieren sie.

Die Fraktion kritisiere „nicht die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes an sich, auch nicht die jetzige Lage des Gewerbegebietes“, betont der Fraktionsvorsitzende Günter Pöser. Aber man sei dagegen, dass der verkehrsintensive Betrieb von der Autobahn weg mitten in das Stadtgebiet zwischen Sehnde und Rethmar verlegt werde. Die Fahrzeuge – erwartet werden täglich knapp 1200, davon rund 440 Lastwagen – müssten von dort auf ihrem Weg zur Autobahn entweder durch Sehnde und weiter durch Wassel, durch Köthenwald und Ilten, durch die östlichen Sehnder Ortsteile, oder durch Lehrte fahren.

Fraktion favorisiert kleinere Gewerbebetriebe

Pöser bemängelt außerdem, dass große Bauten offenbar so unflexibel in der Nutzung seien, dass es für die Firma günstiger sei, ein neues Areal zu erschließen, als die Hallen am vorhandenen Standort umzurüsten. Dabei seien diese auch erst zehn Jahre alt. Das führe zu einer umfangreichen zusätzlichen Versiegelung von bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen. Auch die Bauhöhe von 13 Metern werde „sicher noch für viel Unmut sorgen“, selbst wenn der Investor neueste ökologische Standards verspreche.

Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass sich das Land mit dem Abkommen „Niedersächsischer Weg“ mit Landwirten und Umweltverbänden verpflichtet habe, die Umwandlung von Feldern, Wiesen und Wäldern in bebaute Flächen für Gewerbe, Wohnungen und Verkehr bis 2030 deutlich zu reduzieren. „So können wir den enormen Flächenfraß nicht verringern“, meinte Pöser. „Deshalb haben wir auch als einzige Partei in den Abstimmungen dagegen gestimmt.“ Die Grünen stellen sich damit gegen die Zustimmung ihres Gruppenpartners SPD mit Bürgermeister Olaf Kruse an der Spitze.

Stadt plant „guten Branchenmix“

Der Fraktionschef räumte ein, dass es für jede Kommune wichtig sei, Einnahmen – auch aus Gewerbesteuern – zu erzielen. Aber „wir wünschen uns kleinere Gewerbebetriebe, mit kleineren Gebäuden, die auch eine Nachfolgenutzung erlauben“, erklärte er. Nach Angaben des städtischen Fachdienstleiters Godehard Kraft gibt es bereits mehrere Interessenten für die übrigen sechs Hektar des geplanten Gewerbegebietes. In Abstimmung mit der Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) werde man „versuchen, einen guten Branchenmix“ anzusiedeln.

Von Thomas Böger