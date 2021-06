Sehnde

Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren hat es mit Wilfried Brauns erstmals ein Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen in den Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar geschafft. Doch jetzt will die Partei ihre Mandate gleich verdreifachen – mit einem Drei-Generationen-Team aus jedem Ortsteil und dem 25-jährigen Spitzenkandidaten Maximilian Arnhold aus Evern, der den Klima- und Umweltschutz ganz oben auf die Agenda heben will. Als jüngster Grünen-Kandidat wolle er die „Stimme der Klimagerechtigkeit“ vor Ort sein. „Die Klimakrise ist die größte Aufgabe für meine Generation, aber die Jugend hat keine laute Stimme in der Sehnder Stadtpolitik“, sagt er. 

Auf dem zweiten Listenplatz folgt Katharina Kalinski (39) aus Haimar, die sich als Bindeglied zwischen den Generationen sieht. Die Berufsschullehrerin ist ehrenamtlich tätig im Vorstand der Tennisabteilung des TVE Sehnde und im Verein M.U.T. „Ich denke, dass ich eine Brücke zwischen Jung und Alt bauen kann.“ Das Trio wird von Brauns komplettiert. Der 69-Jährige ist Mitglied des Naturschutzbundes und tritt bei den Wahlen zum Rat der Stadt für den Wahlbereich 1 (Sehnde-Ost) auf Listenplatz zwei an.

Nahverkehr soll günstiger werden

Ein Schwerpunkt der Grünen ist der Ausbau der Mobilität. Sie fordern den Bau eines Radwegs von Haimar nach Dolgen, perspektivisch auch von Evern nach Lehrte. Die Ortseingänge von Evern und Haimar sollen verkehrsberuhigt gestaltet werden. Außerdem sollen E-Busse für das erst kürzlich gestartete Sprinti-Programm angeschafft sowie die Ticketpreise deutlich vergünstigt werden. „Es kann nicht sein, dass eine prinzipiell gute und richtige Lösung, unsere Orte und Menschen zu verbinden, erst einmal mit klimafeindlichen Verbrennermotoren startet“, moniert Arnhold. Außerdem fehle vielen Menschen noch der Anreiz umzusteigen, weil Bus und Bahn nach wie vor viel zu teuer seien.

Eine weitere Kernforderung ist, die Artenvielfalt durch mehr Blühstreifen und Insektenhotels in den Ortschaften zu erhalten. Zudem sollen Bushaltestellendächer und öffentliche Gebäuden begrünt werden.

