Ilten/Bolzum

Aufgrund der Corona-Epidemie werden die beiden Grüngut-Annahmestellen des Maschinenrings Hannover-Land in Sehnde ab Sonnabend, 21. März, geschlossen. Das hat der Zweckverband Abfallwirtschaft aha am Donnerstag mitgeteilt. Dies betrifft die beiden Plätze in der Glückauf-Straße in Ilten und am Pfingstanger in Bolzum. Beide waren jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Bis auf Weiteres wird es daher nicht mehr möglich sein, dort Baum-, Hecken- und Strauchschnitt anzuliefern. „Wir appellieren an die Bürger, ihren Grünschnitt nun nicht wild in Feld oder Wald zu entsorgen“, sagt Carl Jürgen Lehrke von der Landwirtschaftlichen Betriebsgemeinschaft (LBG) Lehrke, die den Platz in Bolzum betreibt.

Die Corona-Krise war aber nicht alleiniger Grund für die Schließung. „Aufgrund des undisziplinierten Verhaltens der Anlieferer und teils verkehrsgefährdenden Situationen sah sich der Maschinenring zum Schutz der Besucher sowie der Platzbetreiber zu dieser Entscheidung gezwungen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Sobald die Annahmestellen wieder geöffnet sind, wird der Maschinenring darüber informieren.

Von Oliver Kühn