Wie sieht eine Kartoffelpflanze aus? Wo wächst sie? Das Fachwissen rund um die Kartoffel haben die Kinder der Grundschule Breite Straße in Sehnde im Unterricht gelernt. Für den Praxisteil ging es nun in den Gasthof Erfurth in Müllingen. Dort kochten die Mädchen und Jungen mit Küchenchef Andreas Erfurth.