Die Grundschule Breite Straße ist als erste Sehnder Grundschule ins sogenannte Szenario B mit geteilten Klassen und wechselndem Präsenzunterricht gegangen – aber nicht aus freien Stücken und ohne Not, wie Eltern nach unserem Bericht vom 5. November vermuteten. Dort hieß es, dass dies präventiv geschehen sei und es an der Schule keinen akuten Corona-Fall gebe. Diese Darstellung ist aber falsch. An der Breiten Straße gebe es einen positiv Covid-19-Fall. Das hat Rektorin Annika Knauth-Pintag am Freitag bestätigt. Eine Klasse mit 19 Schülern, drei Lehrer, zwei pädagogische Mitarbeiter und eine ehrenamtlich tätige Mutter seien deshalb noch bis zum 12. November in Quarantäne.

Nach der Bestätigung des positiven Falls am 29. Oktober habe das Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet. Als dann am Wochenende das Infektionsgeschehen nahezu explodierte, die Zahlen stiegen und die Sieben-Tage-Inzidenz über den Wert von 100 stieg, habe sie entsprechend der Verordnung des Landes noch am Wochenende das Szenario B in Gang gesetzt. Dieses greift nur in solch einem Fall, also wenn eine akute Erkrankung vorliegt, vom Gesundheitsamt deshalb Quarantäne angeordnet wurde und zugleich dieInzidenz über 100 liegt. „Das war ein intensives Wochenende mit viel Arbeit“, sagt die Schulleiterin noch heute.

Szenario B noch eine Woche

Das Szenario B mit geteilten Klassen werde auf jeden Fall 14 Tage beibehalten, also noch bis zum 16. November – selbst wenn der Inzidenzwert fällt. Eltern habe man deswegen eine Notbetreuung angeboten, von der auch etwa 30 Familien Gebrauch machen. Ansonsten laufe der Umgang mit der Corona-Pandemie erstaunlich reibungslos, sagt Knauth-Pintag. Die Kinder tragen ihre Alltagsmasken ohne Murren auf den Fluren und dem Pausenhof, so die Schulleiterin. „Die Kinder wachsen in die Corona-Zeit hin“, sagt die 44-Jährige. „Für sie ist es schon ein Stück weit Selbstverständlichkeit geworden.“ Viel Lob hat sie auch für die Leistung der Eltern, die flexibel und kreativ seien und mit dem Homeschooling eine große Bürde trügen. Entgegen Meldungen aus anderen Schulen laufe die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt gut.

Von Oliver Kühn