Sehnde

Ende September sind die ersten Bagger angerollt, und bereits am 11. Dezember wollten die Stadt und die Firma Goldbeck aus Bielefeld offiziell den Grundstein für die beiden neuen Sporthallen an der Chausseestraße legen. Doch die Corona-Pandemie hat der Planung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der ursprünglich vorgesehene Festakt für das Millionenprojekt ist nun auf das Frühjahr verschoben worden, teilte Bürgermeister Olaf Kruse in der Ratssitzung am Donnerstagabend mit.

Sporthallen werden bis Ende 2021 fertiggestellt

„Wir haben uns dafür entschieden, weil unter den derzeitigen Corona-Bedingungen nicht alle Ratsmitglieder bei diesem wichtigen Vorhaben dabei sein könnten“, sagte der Verwaltungschef. Ansonsten gehen die Arbeiten offenbar nach Plan voran. Anfang Dezember soll die Sohlplatte für die Sozialräume gegossen werden. Für die Übergabe des neuen Sportzentrums an die Stadt ist der 30. November nächsten Jahres anvisiert. Denn die Stadt möchte sicherstellen, dass die Hallen im zweiten Schulhalbjahr 2021/2022 auch für den Schulsport zur Verfügung stehen.

Der Zeitplan sei sportlich, hatte Kruse schon beim Baubeginn im September gesagt. Denn die archäologischen Untersuchungen auf mögliche historische Funde hatten den Start um rund zwei Monate verzögert. Für die Bauarbeiten ist auch der beliebte Wirtschaftsweg für landwirtschaftliche Fahrzeuge in Höhe der Feldstraße, der auch als überörtliche Fahrradroute ausgeschildert ist, gesperrt worden – bis voraussichtlich November nächsten Jahres. Dies sei notwendig, da der südliche Wegeteil abgebrochen und neu aufgebaut werde, heißt es aus dem Rathaus.

Der bei Radlern und Spaziergängern beliebte Wirtschaftsweg ist noch bis November nächsten Jahres gesperrt. Dafür gibt es eine Umleitung über die Iltener Straße (B 65). Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Sporthallen bekommen Fußbodenheizung

Die Kosten für das neue Sportzentrum schlagen mit rund 18,6 Millionen Euro zu Buche. Der Neubau ersetzt die im Juni 2016 abgebrannte Turnhalle an der Waldstraße und langfristig auch die beiden maroden Turnhallen an der Feldstraße. Der Vertrag mit der Stadt sieht vor, dass Goldbeck die Hallen 20 Jahre lang betreibt und dafür von der Stadt 5 Millionen Euro erhält. Es sollen eine Vierfeldhalle mit 399 und eine Zweifeldhalle mit 99 Tribünenplätzen entstehen. Im Obergeschoss sind ein Sporttheorie- und ein Gymnastikraum, eine Teeküche und eine Cafeteria vorgesehen. Zudem gibt es eine Kletterwand und Fußbodenheizung. Auch Außenanlagen wie ein Beachvolleyballplatz sind im Gespräch.

Von Oliver Kühn