Bolzum/Wehmingen

Das Gutklima-Verbundprojekt hat zusammen mit dem Dorfverein Gutes Klima im Dorf sowie vielen weiteren Aktiven rund um Bolzum und Wehmingen zahlreiche Mitmachveranstaltungen für diesen Herbst geplant. Dazu laden die Organisatoren alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein. 

Den Auftakt macht am Freitag, 8. Oktober, ab 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Josef in Bolzum der Weltgebetstag aus Vanuatu, die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Dabei wird jedes Jahr ein anderes Land mit Musik, Essen und dem Leben und Arbeiten der Frauen in den Fokus gerückt. Anmeldung sind unter Telefon (05132) 2620 oder per E-Mail an pfarrbuero@st-bernward-lehrte.de möglich.

Am Wochenende 9. und 10. Oktober sind gleich mehrere Veranstaltungen geplant. So findet am Sonnabend zwischen 19 und 21 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 13.30 Uhr der Second-Hand-Basar für Kinder im Dorfgemeinschaftshaus Wehmingen statt. Schwangere können gegen Vorlage des Mutterpasses am Sonnabend mit einer Begleitperson schon ab 18.30 Uhr einkaufen.

Entkernen im Klimazentrum Sehnde an der Boltessemstraße 2 ist für Sonnabend zwischen 10 und 14 Uhr geplant. Ab 14 Uhr wird dann gemeinsam gegrillt und bei Kaltgetränken geschnackt.

Video-Reporter-Workshop für Jugendliche

Ebenfalls am Sonnabend, 9. Oktober, ist Teil eins des „Gutklima TV“ für Jugendliche geplant. Als mobile Reporterinnen und Reporter des insgesamt viertägigen Workshops lernen sie, Geschichten in Bildern und Videos mit dem Smartphone zu produzieren, vom Storytelling über die Technik bis zur Aufnahme. Dabei sollen die jungen Reporter auch Film- und Tonsequenzen schneiden und am Ende ein kurzes Video daraus basteln. Der zweite Termin ist am Sonnabend, 16. Oktober, ab 10 Uhr. Die Veranstaltung eignet sich für Kinder ab zwölf Jahren und ist kostenfrei. Es gibt noch viele freie Plätze. Anmeldungen sind per E-Mail an lehrke@gutklima.de möglich.

Am Freitag, 15. Oktober, um 18 Uhr öffnet wieder der Kleiderkreisel. Im Gemeindezentrum Bolzum an der Turnhalle können bis 20 Uhr Klamotten getauscht werden. Jeder darf bis zu zehn Kleidungsstücke mitbringen und sich vor Ort neue aussuchen. Dabei stehen auch Snacks und Getränke auf Spendenbasis bereit.

Sauerteigbrot selbst backen

Das Entkernen des Klimazentrums geht am Sonnabend, 16. Oktober, von 10 bis 14 Uhr mit anschließendem Grillen weiter, ein weiterer Termin ist am Sonnabend darauf. Am Mittwoch, 20. Oktober, öffnet zwischen 16 und 18 Uhr im Pfarrnebengebäude in Bolzum Am Mühlenberg wieder das Reparatur-Café, damit die Berge von Elektroschrott nicht noch mehr anwachsen. Es können auch Laptops und PCs mitgebracht werden, Handys dagegen nicht.

Am Sonnabend, 23. Oktober, heißt es ab 16 Uhr in Lehrkes Hofscheune „Do it yourself: Brot backen mit Sauerteig“. Dazu nutzt die Gruppe einen Elektro-Steinbackofen.

Bei den Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Regeln. Zur besseren Planung bitten die Organisatoren um Anmeldungen: Die jeweiligen Ansprechpartner sind auf gutklima.de/veranstaltungen zu finden. Dort sind auch alle weiteren Termine für November und Dezember aufgelistet.

Von Janna Silinger