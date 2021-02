Sehnde

Über fünf Sehnder Ortschaften werden demnächst Drohnen fliegen. Das hannoversche Telekommunikationsunternehmen HTP bereitet den Tiefbau für den geplanten Glasfaserausbau vor und setzt die Fluggeräte ein, um die Oberflächen für die künftigen Trassen aufzunehmen. Die Firma DIMAnet beginnt mit den Drohnenflügen für HTP am Dienstag, 2. März, über Bilm, Haimar, Dolgen, Evern und Rethmar.

Für Bilm, Haimar und Dolgen ist der Glasfaserausbau bereits sicher. Die Orte haben die erforderliche Quote von 40 Prozent erreicht und bekommen nun schnelles Internet. In Dolgen endet die Frist allerdings erst am 23. März. In Evern und Rethmar läuft zurzeit die Aktionsphase. Wer sich innerhalb dieser Phase für den Glasfaserausbau entscheidet, bekommt den Hausanschluss dafür kostenlos. Mit der Vermessung von Evern und Rethmar will HTP sichergehen, dass der Ausbau zügig beginnen kann, wenn dort die 40-Prozent-Marke erreicht ist.

Winterwetter sorgt für kurzfristigen Baustopp

Nachdem der Tiefbau aufgrund der Wetterverhältnisse kurzfristig ruhen musste, haben die Arbeiten für das Glasfaser in Wehmingen wieder begonnen. In der nächsten Woche werden sie auch in Bolzum fortgesetzt, ab dem 8. März geht es in Müllingen und Wirringen weiter. In Wirringen entschieden sich 47,1 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss, in Müllingen waren es 74,6 Prozent, in Bolzum 76,5 Prozent und in Wehmingen 78,6 Prozent.

Wenn die für eine Wirtschaftlichkeit erforderlichen Quoten erreicht werden, will HTP bis Ende nächsten Jahres in ganz Sehnde mit seinen rund 10.000 Haushalten Glasfaser verlegt haben.

Von Katja Eggers