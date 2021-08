Sehnde

Es ist bereits die zweite Verlängerung: Weil die Vermarktung von Glasfaseranschlüssen für schnelles Internet in Sehndes Kernstadt nur äußerst schleppend läuft, hat der hannoversche Telekommunikationsanbieter HTP die Frist bis zum 15. Oktober verlängert. Eigentlich sollte sie nur noch bis zum 20. August gehen.

Lediglich 24 Prozent der Haushalte inklusive der Geschäftskunden haben bisher Interesse an einem Hausanschluss gezeigt – nötig sind aber 40 Prozent, um den Ausbau wirtschaftlich zu machen. Warum das so ist, kann Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) nur mutmaßen: „Viele sind offenbar mit dem bisherigen Angebot zufrieden.“ Außerdem spielt wohl auch die Konkurrenz des Anbieters Vodafone eine Rolle, der ebenfalls in Sehnde aktiv ist.

Kernstadt droht abgehängt zu werden

Kruse rät dennoch, sich zeitnah für Glasfaser zu entscheiden, denn das sei die Technik der Zukunft. Auch bei Hausverkäufen könne dies einmal ein entscheidender Faktor werden. Die Verwaltung habe deshalb die Wohnungsgesellschaften angeschrieben. Damit Sehnde insgesamt zukunftsfähig bleibe, brauche die Stadt eine leistungsstarke Internetversorgung. HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann findet noch deutlichere Worte: „Der Kernort Sehnde läuft Gefahr, von den übrigen Ortsteilen abgehängt zu werden.“ In den zehn bislang beworbenen Dörfern sei die Quote nicht nur erreicht, sondern sogar übererfüllt worden.

Zehn Dörfer haben Quote schon erreicht In der Kernstadt hakt es, doch die bislang beworbenen Ortsteile haben sämtlich die nötige Quote von 40 Prozent der Haushalte erreicht: Dies sind Bilm (44,8 Prozent), Bolzum (54,3), Dolgen (52,4), Evern (54,3), Gretenberg (45,9), Haimar (55,1), Müllingen (45,5), Rethmar (48,7), Wehmingen (53,3) und Wirringen (48,4). In Bolzum und Wehmingen ist das neue Glasfasernetz bereits im Juli in Betrieb genommen worden, in Wirringen und Müllingen soll dies im August folgen. In Bilm laufen derzeit die Tiefbauarbeiten.

„Glasfaser ist auch ein Standortfaktor geworden“, ergänzt Ines Raulf vom Stadtmarketing. „In Zukunft wird es keine Gewerbeansiedlungen ohne Glasfaser mehr geben.“ Unternehmen und Firmen hatten in den vergangenen Jahren auch in Sehnde wiederholt geklagt, dass die bisherigen Datenleitungen, meist aus Kupfer, für ihre Anforderungen zu leistungsschwach seien. Und die Corona-Pandemie mit Homeoffice, Homeschooling und Internetstreaming habe gezeigt, wie wichtig eine stabile Internetanbindung mit hohen Bandbreiten auch für Privathaushalte sei, sagt Heitmann. „Wer eine Immobilie mietet oder kauft, prüft vorab auch die Versorgungslage.“

Nach Aktionsphase wird es teuer

Auch finanziell lohne sich ein Abschluss, denn bis zum Fristende im Oktober ist ein Hausanschluss auf einer Verlegelänge bis 20 Meter auf dem privaten Grundstück kostenlos. Wer sich erst danach für einen Anschluss entscheidet, muss sich mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 2975 Euro beteiligen. HTP berät donnerstags von 14 bis 19 Uhr am Informationsstand vor dem Rewe-Markt, Peiner Straße 37, und bei schlechtem Wetter im Rathausanbau, Nordstraße 19. Auch ein Vertragsabschluss ist dort möglich.

Bislang hat HTP in ganz Sehnde rund 7200 Wohn- und 900 Gewerbeeinheiten akquiriert. Ziel des Unternehmens ist es, bis Ende nächsten Jahres alle rund 10.100 Haushalte und 1270 Gewerbebetriebe in Sehnde mit schneller Glasfasertechnik angeschlossen zu haben. Das Unternehmen hatte bereits in das Vorgängersystem mit VDSL in den Jahren 2012 bis 2017 rund 1,5 Millionen Euro in der Stadt investiert.

Zur Vermessung der Glasfasertrassen lässt HTP ab dieser Woche Drohnen durch Ilten fliegen. Quelle: Picasa (Symbolbild)

Anfang 2022 Vermarktung in Ilten

Anfang nächsten Jahres beginnt eine weitere Vermarktungsphase für Glasfaser in Ilten und Köthenwald. Danach folgen die Ortsteile Höver, Klein Lobke und Wassel, alles in allem rund 2900 Wohn- und 370 Gewerbeeinheiten. Zur Vorbereitung der Planung und Vermessung der Trassen lässt HTP ab dieser Woche von der Firma DIMAnet Drohnenflüge durchführen. „So kann der Ausbau zügig beginnen, wenn die 40-Prozent-Marke erreicht ist“, sagt Heitmann. Die Bilder würden aber nur für interne Zwecke genutzt und nicht veröffentlicht.

Weitere Informationen zum geplanten Glasfaserausbau in Sehnde gibt es im Internet auf htp.net/glasfaser/sehnde.

Von Oliver Kühn