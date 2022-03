Haimar

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des 13-jährigen Keanu Diego S. aus Sehnde-Haimar geben können. Der Junge war nach Aussage eines Polizeisprechers am Dienstag nicht nach Hause zurückgekehrt, nachdem er einen Freund in Garbsen besucht hatte.

Mit diesem Foto sucht die Polizei jetzt nach dem 13-jährigen Keanu Diego S. Quelle: privat

Als er am Abend nicht aufgetaucht war, informierten die Eltern die Polizeiinspektion Garbsen. Die Ermittler leiteten nach Aussage einer Polizeisprecherin eine umfangreiche Fahndung ein, die allerdings an den vergangenen beiden Tagen keinen Erfolg brachte. Wegen des kindlichen Alters gehen die Polizisten davon aus, dass sich der Junge nicht selbstständig versorgen kann. Deshalb veröffentlichen sie jetzt ein Foto von Keanu Diego S. in der Hoffnung, dass jemand ihn gesehen hat und Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann.

„Es besteht die Möglichkeit, dass sich Keanu Diego S. mit dem 17-Jährigen Freund aus Garbsen im hannoverschen Stadtteil Linden/Limmer zusammen aufhalten könnte“, teilt die Sprecherin mit.Nach Angaben der Ermittler ist der Junge etwa 1,64 Meter groß und auffallend dünn. Seine Haare sind türkis gefärbt. Zur Zeit seines Verschwindens war er mit einer braunen Jacke, einerschwarzen Hose mit weißen Patches und schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt des vermissten Keanu Diego S. machen können oder ihn gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 zu melden.