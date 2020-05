Rethmar

„Das Experiment ist geglückt“, sagt Sehndes Pastor Uwe Büttner erleichtert. Soeben hat er mit seinem Team vor der Katharinenkirche in Rethmar einen Himmelfahrts-Gottesdienst der ganz besonderen Art gemeistert. Dass die Nachbargemeinden Sehnde, Haimar, Rethmar, Ilten und Ahlten dabei gemeinsam feierten, war allerdings nicht das Besondere – sondern ist mittlerweile Tradition. Ungewöhnlich war der Gottesdienst vielmehr, weil er nach der mehrwöchigen Corona-Zwangspause unter strengen Hygieneregeln stattfand.

Die rund 50 Besucher saßen auf Einzelstühlen mit dem gebotenem Sicherheitsabstand, Familien durften gemeinsam auf Bänken Platz nehmen. Es galt Maskenpflicht und Gesangsverbot. Frank Ohnesorg von der Gemeinde Sehnde trat stattdessen als Solist auf, sang und spielte dazu Gitarre. Vor dem Gotteshaus erklang zudem Orgelmusik. Die Andacht hielt Büttner auf der Kirchentreppe stehend mit Abstand zum Publikum. Auf der obersten Stufe hatte die Gemeinde einen kleinen Altar mit Kreuz und frischen Blumen aufgebaut.

Frank Ohnesorg singt und spielt Gitarre - wegen Corona allerdings ganz allein, denn die Gemeinde darf nicht mitsingen. Quelle: Katja Eggers

Das Mikrofon muss in die Plastiktüte

„Das ist ein Stück weit ein Experiment, einen Gottesdienst in dieser Form hatten wir so noch nie“, hatte Büttner zum Auftakt des Gottesdienstes an die Besucher gewandt erklärt. Auch Büttner trug Maske, setzte sie aber ab, wenn er ins Mikrofon sprach – dieses musste Büttner aus Hygienegründen in eine Plastiktüte hüllen. Die Geräusche, die dabei entstanden, störten jedoch niemanden – auch wenn sich Büttner am Ende des Gottesdienstes mehrfach dafür entschuldigte.

„Es ist doch einfach schön dass wir überhaupt wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen“, sagte Besucher Martin Hüttig. Der Sehnder hätte zwar liebend gern kräftig mitgesungen. „Aber das geht nun mal nicht“, sagte er. Dafür sei die Stimmung bei Sonnenschein, sommerlichen Temperaturen und Vogelgezwitscher jedoch umso schöner gewesen.

Pastor Büttner hält die Andacht auf der Kirchentreppe. Quelle: Katja Eggers

Von Katja Eggers