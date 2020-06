Haimar

Längerfristige Baustellen, an denen Firmen ihre Geräte über Nacht deponieren, ziehen oftmals Diebe an. So war es auch in der Nacht zu Dienstag in Haimar an der Mehrumer Straße (B 65) am Ortsausgang in Richtung Evern. Dort werden gerade das Neubaugebiet Im Mühlenfeld erschlossen und die Straße verändert.

Die beteiligten Firmen hatten deshalb Baucontainer aufgestellt, in denen sie ihr Werkzeug lagern. Zwei Container sind von Unbekannten gewaltsam aufgebrochen worden. Dabei erbeuteten die Diebe ein Nivelliergerät und eine Motorflex der Firma Stihl. Den Schaden beziffern die Ermittler des Polizeikommissariats Lehrte auf rund 2000 Euro.

Der Diebstahl muss sich nach ihren Angaben zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, ereignet haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn