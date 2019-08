Haimar

Konrad Haarstrich, Ortsbürgermeister in Dolgen-Evern-Haimar, atmet auf. Er sei „zufrieden und glücklich“, sagte der altgediente Christdemokrat jetzt nach einer Sitzung des Ortsrats, in der es auch um das Baugebiet Im Mühlenfeld in Haimar gegangen war. Dessen Planung geht nun in die Endphase – und damit ist auch absehbar, dass Haimar endlich das schon seit Jahren dringend benötigte neue Feurwehrhaus bekommt. Es wird Teil des Neubaugebiets sein.

Der Ortsrat sei sehr zufrieden mit den nun vorgelegten Planungen für das Baugebiet, in dem Platz für rund 15 Grundstücke sein wird, betonte Haarstrich. Aus dem Gremium habe es keine Einsprüche gegeben. Entsprechend einstimmig fiel das Votum über den Entwurfsbeschluss und die letzte öffentliche Auslegung der Pläne aus.

Zufahrt von der Bundesstraße

Insbesondere zwei Details stimmen die Ortspolitiker in Sehndes Osten glücklich. Erstens soll das Neubaugebiet, das am Rand von Haimar im wesentlichen auf dem Gelände einer alten Gärtnerei entstehen wird, nun doch nicht nur von der engen Wohnstraße Mühlenwinkel aus erschlossen werden. Das hatten erste Pläne so vorgesehen – und das war nicht allein in der Politik, sondern auch bei vielen Haimarern auf Ablehnung gestoßen. Der Verkehr aus dem Neubaugebiet dürfe nicht die benachbarten Wohnbereiche belasten, hieß es. Durch einen Straßenanschluss an die B 65, die das neue Wohngebiet im Süden begrenzt, ist dieses mögliche Problem nun behoben.

Zweitens hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zugestimmt, dass auf der B 65 nahe der Einfahrt zum neuen Wohngebiet ein sogenannter Fahrbahnteiler installiert wird. Er soll den Verkehr am Ortseingang künftig bremsen. Denn dort seien viele Autofahrer mitunter deutlich zu schnell unterwegs, sagt auch Ortsbürgermeister Haarstrich. Er geht jetzt davon aus, dass nach dem Bau des Fahrbahnteilers das Ortsschild ein wenig weiter vor den Ortsrand gesetzt wird.

Gegen Raser: Wenn das Neubaugebiet am Rand von Haimar entsteht, soll auf der Bundesstraße ein sogenannter Fahrbahnteiler gebaut werden. Quelle: Achim Gückel

Das Neubaugebiet schafft auch die Voraussetzungen für den Bau des dringend benötigten neuen Feuerwehrhauses in Haimar. Dass es gebaut werden muss, steht spätestens seit dem Frühjahr 2014 fest. Damals hatte Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke gesagt, es sei auf keinen Fall mehr sinnvoll, Geld in die Sanierung des alten Haimarer Feuerwehrhauses aus dem Jahr 1972 zu stecken. Dieses ist schon längst zu eng, teils marode und entspricht nicht mehr den rechtlichen Vorgabe. Frauen und Männer teilen sich darin eine Toilette, die sich im gleichen Raum wie die Küchenspüle befindet.

Den vor fünfeinhalb Jahren begonnenen Debatten über das neue Feuerwehrhaus folgte die zermürbende und erfolglose Suche nach einem Standort im Dorf. Einen Platz dafür bietet nun endlich das Neubaugebiet.

Feuerwache und 15 Baugrundstücke

Die neue Feuerwache sowie der Übungsplatz für die Aktiven soll direkt nördlich der Bundesstraße entstehen. Die Erschließungsstraße zum Neubaugebiet führt an dem Gebäude vorbei. Die Baugrundstücke befinden sich dann im nördlichen Bereich der Fläche und erstrecken sich bis kurz vor den Mittellandkanal.

Haarstrich hofft, dass nun auch die weiteren politischen Abstimmungen zum Baugebiet schnell erledigt werden. Dann könne dort noch Ende dieses Jahres die Erschließung beginnen, welche der städtische Tochterunternehmen Infrastruktur Sehnde erledigen werde.

Kampfabstimmung um zulässige Dachfarbe

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat die Pläne für das Baugebiet am Dienstagabend bereits einmütig befürwortet. Die CDU-Fraktion hatte zuvor noch versucht, die Gestaltungsbestimmungen für die neuen Häuser etwas zu lockern. Statt rot als grundsätzliche Farbe für die Dächer vorzuschreiben, sollten auch braun, schwarz und grau erlaubt sein. Der Vorschlag scheiterte mit 4 zu 5 Stimmen.

Von Achim Gückel