Haimar

Geschick, Tempo und Teamgeist sind am Sonnabend, 24. August, wieder in Haimar gefragt, wenn die örtlichen Vereine um den Dorfpokal ringen. Mehrere Mannschaften werden an diesem Tag ab 13 Uhr auf dem Sportplatz wieder gegeneinander antreten – es ist der 30. Wettbewerb dieser Art in Haimar.

Das spaßige Turnier mit unterschiedlichen Spielstationen lockt jedes Mal hunderte Menschen an, die die Mannschaften anfeuern. Die beteiligten Gruppen – unter anderem Teams der Feuerwehr, der Junggesellschaft sowie der Schützen – wechseln sich jährlich als Ausrichter des Turniers ab. Das Jubiläumsturnier wird in diesem Jahr erstmals von allen Vereinen aus dem Ort gemeinsam organisiert. Sogar die Kirchengemeinde ist mit im Boot. Sie wir einen Kuchenstand anbieten.

Trabbi schieben und Gummistiefelweitwurf

Der Wettbewerb in Form eines Spiels ohne Grenzen wurde 1989 von der Feuerwehr und den Vereinen Fidele Club, Jäger, Junggesellschaft, Soldatenkameradschaft, Sportverein und Schützenverein gegründet. „Damals glaubte bestimmt niemand daran, einmal ein 30-jähriges Jubiläum feiern zu dürfen“, sagt Marion Becker, die bei der Premiere 1989 für den Sportverein an den Start ging. Die erste Veranstaltung auf dem Sportplatz in Haimar sei ein wunderschöner Tag für die Dorfgemeinschaft gewesen, erinnert sich die Haimarerin.

Einen ganz besonderen Höhepunkt habe es bei einem Turnier Anfang der Neunzigerjahre gegeben, sagt Becker. Für das Spiel Eine Reise mit dem Trabbi habe man extra einen Trabant organisiert. Das DDR-Fahrzeug musste mit sämtlichen Urlaubsutensilien gepackt und vier Mitfahrern über den Sportplatz geschoben werden. Als Sieger ging die Mannschaft hervor, welche in kürzester Zeit am Reiseziel angekommen war. Die Aktion habe für sehr viel Unterhaltung unter den Teilnehmern und Zuschauern gesorgt. Ein weiteres lustiges Spiel war der Gummistiefelweitwurf bei dem die Teilnehmer auf dem Sportplatz Gummistiefel möglichst weit platzieren mussten.

Das alljährliche Turnier stärkt die Dorfgemeinschaft

Die Veranstaltung, die vor allem die Dorfgemeinschaft stärken soll, erfordere den Einsatz vieler Helfer, sagt Becker. Nicht nur beim Vorbereiten der Stationen – für das Turnier seien auch Schiedsrichter, Mitspieler, Einkauf und Planung der Getränke zu organisieren, und Genussstände, Tortenbäcker, Zeltaufbau, Musikbegleitung und Moderation und das Aufräumen am Tag danach zu erledigen. Es sei zudem auch nicht leicht, immer wieder neue Spiele zu erfinden, die für alle Altersgruppen geeignet seien.

Besucher und Zuschauer – auch aus anderen Orten – sind zu dem Jubiläumsturnier um den Dorfpokal in Haimar willkommen. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Der Erlös der Jubiläumsveranstaltung soll einem Kinderhospiz in Hannover gespendet werden.

Lustige Spiele stehen beim Dorfpokal in Haimar im Mittelpunkt. Quelle: Mixed (Archiv)

Von Patricia Oswald-Kipper