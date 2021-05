Haimar

Ein wenig Schützenfest-Flair sollte es auch in Corona-Zeiten sein: Weil das ursprünglich für den 15. und 16. Mai geplante Schützenfestwochenende in Haimar pandemiebedingt auch in diesem Jahr ausfallen musste, hat ein Team des Vorstandes des Schützenvereins Haimar für seine Mitglieder, Freunde und Bekannte als Alternative ein Schützenfest@home organisiert.

Zum kleinen Preis wurde ein Carepaket mit Fischbrötchen, Prosecco oder Bier, Waffeln und natürlich dem Traditionsgetränk Lüttje Lage angeboten. Für die Jugend gab es Cola, Chips, Waffeln und viel Fruchtgummi. Die Pakete wurden am Sonnabendvormittag coronakonform verteilt und von vielen Haimarern mit Freude entgegengenommen. Die Verpackungstüten hatte die Firma Edeka Jacoby gespendet.

Radiosendung läuft als Livestream

Als große Überraschung hatte das Organisations-Team für den Festtagssonnabend für den Abend eine eigene Webradiosendung mit DJ Oli organisiert. Dafür teilten die Schützen im Vorfeld ihre Musikwünsche per E-Mail oder Whatsapp mit. Die Sendung konnte dann als Livestream verfolgt werden.

Die zweite Corona-Scheibe stammt von Familie Müller. Quelle: privat

Darüber hinaus hatte der Verein zu einem Zoom-Meeting eingeladen. „Die digitale Resonanz war groß, und am Abend erfolgte ein fröhlicher Austausch mit Gedanken, Fotos und Erinnerungen an vorherige Schützenfeste“, berichtete Marion Becker vom Schützenverein Haimar. Schließlich wurden sogar noch zwei Corona-Schützenscheiben vorgestellt. Eine hatte Karl-Heinz Schwalm entworfen und gestaltet, die andere stammte von Dietmar Müller.

Das Fazit fiel zum Ende des Schützenfest@home durchweg positiv aus. „Insgesamt war das ein voller Erfolg und zeigt uns doch, dass es die Begegnungen mit den Menschen sind, die das Leben lebenswert machen“, sagte Becker.

Von Katja Eggers