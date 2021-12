Sehnde

Das neue Sportzentrum Sehnde soll Ende Januar nächsten Jahres mit zwei Sporthallen an der Chausseestraße schlüsselfertig an die Stadt übergeben werden. Darauf haben Vereine und auch die Kooperative Gesamtschule (KGS) Sehnde seit fünfeinhalb Jahren gewartet. Nach dem verheerenden Großbrand der Turnhalle an der Waldstraße im Juni 2016 hatten alle beim Training Abstriche bei den Hallenzeiten hinnehmen müssen. Zusammen mit dem Sportring Sehnde und der Gesamtschule werden die Übungszeiten derzeit neu aufgeteilt.

Ab dem zweiten Schulhalbjahr stehen der KGS für den Sportunterricht damit sechs neue Hallenteile und ein Gymnastikraum zur Verfügung. Bis 16 Uhr ist die Anlage für den Schulsport reserviert. Außer der Schule warteten aber vor allem die Vereine auf die neuen Hallenkapazitäten, sagt Fachdienstleiter Wolfgang Bruns. „Seit dem Brand der Sporthalle Waldstraße mussten die Vereine zusammenrücken und konnten zahlreiche Übungsangebote gar nicht oder nicht wie gewohnt durchführen.“ Der Sportring Sehnde habe daher nun die Sportvereine angeschrieben und um Wünsche für die künftigen Trainingszeiten gebeten. „Die Hallen stehen allen offen, viele Vereine haben sich schon eingebucht“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD).

So sah die Baustelle vor rund einem Jahr aus. Quelle: Oliver Kühn

Belegungsplan für alle Hallen

Der Sportring habe daraus einen Vorschlag zur Neuaufteilung erarbeitet, der nicht nur die neuen Hallen an der Chausseestraße, sondern auch die anderen Sporthallen im Stadtgebiet umfasse. Der Plan soll pünktlich zur Übernahme der neuen Hallen in Kraft treten. In diesem Plan sei die Sporthalle Feldstraße I bereits aus der Nutzung herausgenommen, verdeutlicht Bruns. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs sei die neue Halle an der Chausseestraße größer gebaut worden, deshalb soll die 45 Jahre alte Halle Feldstraße I mittelfristig außer Betrieb genommen und abgerissen werden. Die Sporthalle Feldstraße II dagegen ist erst zwölf Jahre alt und bleibt bestehen. Die Kosten für das neue Sportzentrum schlagen mit rund 18,6 Millionen Euro zu Buche.

Ein weiterer Aspekt ist vor allem den Vereinen wichtig – auch wenn dieser in der aktuellen Corona-Situation gerade vielleicht nur eine untergeordnete Rolle spielt. Außer den dringend benötigten Sportflächen freuen sich die Vereine besonders darauf, bei den Heimspielen wieder Publikum zulassen zu können. Mit rund 400 Sitzplätzen in der Vierfeldhalle und 100 Sitzplätzen in der Zweifeldhalle bieten sich künftig ganz neue Möglichkeiten.

Nichtsportler, die sich das neue Sportzentrum einmal genauer ansehen wollen, sollten sich Sonnabend, 26. März, vormerken. Dann lädt die Stadt nicht nur zu einem Tag der offenen Tür ein, sondern veranstaltet auch noch die Sportlerehrung. Musikalisch untermalt wird der Tag vom Blasorchester des TVE Sehnde.

Von Oliver Kühn