Klein Lobke

Schon seit einiger Zeit ist die Stadt Sehnde dabei, die rund 100 Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs im Stadtgebiet barrierefrei umzubauen. Dazu nutzt sie ein Förderprogramme des Landes und der Region. Nun ist der Haltepunkt Lobker Straße West in Klein Lobke, Endpunkt der Linie 372, ausgebaut worden. Dort wurde der Boden der Haltestelle um sechs Zentimeter erhöht, sodass der Ausstieg aus dem Bus barrierefrei, also ohne Höhenunterschied, möglich ist. Außerdem brachte die Neugestaltung weiße Orientierungshilfen für Sehbehinderte. Der Umbau kostete nach Angaben aus dem Rathaus rund 25.000 Euro, von denen 87,5 Prozent die Landesnahverkehrsgesellschaft und die Region Hannover übernehmen.

Ostseite bleibt noch im alten Zustand

Die Bauarbeiten haben allerdings im Ort Fragen aufgeworfen. Jan Eike Busse, der in Klein Lobke wohnt, wundert sich, dass nicht auch gleichzeitig die Haltestelle auf der anderen Seite der Straße barrierefrei gestaltet wird. Wenn auf der Ostseite keine Erhöhung komme, sei der Umbau auf der Westseite sinnlos, meint er. Gehbehinderte Menschen könnten dann zwar einfach aussteigen, aber auf der anderen Seite nicht einsteigen. Busse spricht von der Endstation Klein Lobke. Seine Verwunderung habe er auch der Stadt mitgeteilt.

Lesen Sie auch: Nahverkehr in der Region Hannover: Sie die Sprinti-Busse doch noch zur Erfolgsgeschichte werden

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse verweist auf die notwendigen finanziellen Förderungen beim Ausbau der Haltestellen. Die Station Lobker Straße Ost sei in der Vergangenheit bereits einmal gefördert worden. Deswegen komme sie für einen Umbau in diesem Jahr nicht in Betracht. Einen Ausbau zu einem späteren Zeitpunkt schließe Kruse aber nicht aus. „Derzeit liegt aber für einen Ausbau nach den Vorgaben unter anderem des Behindertenbeirats noch kein Beschluss der Gremien vor.“

Haltestellenschild stellt die Üstra auf

Busse bemängelt indes auch, dass die Haltestelle noch nicht als solche zu erkennen sei. Doch das habe seinen Grund, meint der Bürgermeister. „Das Haltestellenschild wird durch die Üstra aufgestellt“, sagt er. Die entsprechende Vorrichtung, ein so genannter Ankerkorb, sei bereits im Boden eingebaut, aber wegen der Unfallgefahr zunächst noch überpflastert.

Von Michael Schütz